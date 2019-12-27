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Amazon.com.tr’de iade süreleri uzatıldı

Amazon.com.tr, 8 Ocak’a kadar yapılan tüm alışverişlerin iade süresini 8 Şubat gün sonuna kadar uzattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Amazon.com.tr’de iade süreleri uzatıldı. Müşteri deneyimine her geçen gün bir yenisini ekleyen Amazon.com.tr, 8 Ocak’a kadar verilen siparişlerde iade süresini 8 Şubat gün sonuna kadar uzattı. Amazon.com.tr’nin satıcısı olduğu ve doğrudan Amazon.com.tr tarafından gönderilen ürünlerde geçerli politika, müşterilere ürün iadesi konusunda da esneklik sağladı.

Amazon.com.tr’nin sadece ürün satın alma sürecini değil, ürün iadesini de keyifli ve pratik hale getiren bu hizmeti 11 Kasım’dan bugüne kadar satın alınan, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu ve doğrudan Amazon.com.tr tarafından gönderilen ürünleri de kapsayacak ve ürünler 8 Şubat gece yarısından önce iade edilebilecek. 8 Ocak 2020 tarihinden sonra gönderilen ürünlerde ise 30 günlük standart iade politikası uygulanacak.
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