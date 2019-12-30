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Yaşar'dan hemşeri derneklerine tam destek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yozgat İli Sorgun’un ilçesi Karabalı Köyü Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği’nin yeni kurulan dernek binası açılışına katıldı.

Elif Duman
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Karabalı Köyü Dayanışma Derneği’nin açılışına Başkan Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Dernek Başkanı Özcan Arslan, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Mesut İbiş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

“Takdir toplayan ilçe Yenimahalle

Dernek binasının açılış kurdelesini keserek ilçe sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Hemşeri dernekleri insanların acı günde, mutlu günde bir araya gelerek sevinci ve hüznü bir arada yaşamalarına olanak sağlıyor. Vatandaşımız bu dernekler sayesinde kendi kültürünü ve inancını yaşatıyor, gelecek kuşaklar kültüründen uzaklaşmamış oluyor. Bu durum ülkemizin birliğine katkı sağlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin ilkelerine bağlı olan her sivil toplum kuruluşuna ve hemşeri derneğine destek oluyoruz. Bu ülkeyi kuran Atatürk ve arkadaşları nasıl her yurttaşı eşit olarak gördüyse biz de aynı düşüncede yönetim anlayışı ile hizmet sunuyoruz. Her düşünceye saygılı olduk, hizmet edilecekse her mahalleye eşit hizmet götürdük. Bu nedenle tüm ülkeden takdir toplayan bir Yenimahalle yarattık. Yenimahalle’nin geleceği, vatandaşın mutluluğu için birlikte ve eşit hizmete devam edeceğiz.” dedi.

“Her sıkıntımızda Fethi Yaşar yanımızda”

Derneğin 1993 yılında Ankara’da yaşayan Karabalılı köylülerin, hemşerilik bilincinin artırılması amacıyla kurulduğunu belirten Dernek Başkanı Özcan Arslan “110 haneli Karabalı köyü sakinleri gerek yurt dışından gerekse yurt içinden yeni dernek binamızın kurulması için desteklerini sunmuştur. Köylülerimiz arasında sosyal dayanışmanın sağlanması amacıyla derneğimiz önemli faaliyetler yürütüyor. Sıkıntılı zamanımızda bize destek olan ve açılışımıza katılarak bizi onurlandıran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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Bugün 12:22 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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