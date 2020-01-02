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Calaf'ın Aşkı Turandot, Opera Sahnesi'nde

Ankara Devlet Opera ve Balesi, kapalı gişe oynayan, seyirciden tam not alan TURANDOT operası ile 4 Ocak 2020 Cumartesi saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluşuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu temsil biletlerinin de hızla tükendiği bu sanat şöleninde; eserin bestecisi Giacomo PUCCINI eserin son bölümünü tamamlayamayarak hayata gözlerini yummuştu.

Son bölümünü öğrencisinin tamamladığı bu ünlü eserde Pekin’de yaşayan Çin prensesi “Turandot” ile Moğol Prensi “Calaf”ın aşkı masalsı bir destanla anlatılıyor. Çin Prenses’i Turandot, evlilik için gelen prens taliplerine, o ana dek bilenin hiç çıkmadığı üç soru sormakta, soruyu bilemeyen talipliler ise teker teker idam edilmektedir. Saray yetkilileri ile Turandot’un babası İmparator bu gidişe bir son vermek istemektedir. Ancak Calaf aşık olmuş ve aşkının peşinden ölümüne gitmeye karar vermiştir.

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konan eserde orkestra, koro, solistler, çocuk korosu ve bale sanatçıları aynı anda sahnede olduğu, İtalyan Rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini’nin sahneye koyduğu, Antonio Pirolli, Sunay Muratov ve Murat Cem Orhan’ın dönüşümlü olarak orkestrayı yönettiği eserde, La Principessa Turandot’; Feryal Türkoğlu, Mehlika Karadeniz Bilgin, Perihan Nayır Artan, Calaf; Murat Karahan, Aykut Çınar, Efe Kışlalı, L’imperatore Altoum; Metin Turan, Cem Akyüz, Okan Başel, Timur; Mehmet Yılmaz, Özgür Savaş Gençtürk, Şafak Güç, Liü; Esin Talınlı,Tuğba Mankal Dekak, Seda Aracı Ayazlı, Ping; Tuncer Tercan,Çetin Kıranbay, Emre Uluocak, Kamil Kaplan, Pong; Arda Doğan, İbrahim Halil Turgut, Pang; Barış Yanç, Emre Akkuş, tarafından dönüşümlü olarak seslendirilirken, dekor Özgür Usta, kostüm Savaş Camgöz imzası taşıyor.
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Bugün 13:52 TSİ - Kültür - Sanat

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