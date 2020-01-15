Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:48 TSİ- Teknoloji G: Bugün 11:49 TSİ

Sömestir tatilini OPPO’nun A Serisi 2020 ile ödüllendirin

OPPO’nun donanımı ve fotoğraf yetenekleri ile büyük beğeni toplayan “A Serisi 2020” akıllı telefon modelleri, öğrencileri mutluluktan havaya uçuracak karne hediyesi seçenekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Öğrenciler sömestir tatilini sabırsızlıkla beklerken, bir yandan da yılın ilk ders döneminin tüm yorgunluğunu unutturacak güzel bir hediyenin hayalini kuruyor. OPPO’nun son dönemde gençler arasında trend olan akıllı telefon modelleri, sömestir tatilinin en popüler hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor.

OPPO, çocuklarına unutulmaz bir hediye almak isteyen ailelere, yüksek kaliteli teknolojilere uygun fiyatlarla ulaşmayı sağlayan “A Serisi 2020” akıllı telefonlarını öneriyor. Ünlü şarkıcı Sıla’nın rol aldığı reklam kampanyası ile dikkatleri çeken ve kısa sürede büyük beğeni toplayan “A Serisi 2020”, A9 ve A5 modellerinden oluşuyor. Dünyanın önde gelen kameralı akıllı telefon markalarından biri olan OPPO, “A Serisi 2020” ile kullanıcılarına benzersiz bir donanım, hız, tasarım ve fotoğraf deneyimi yaşatıyor.

OPPO öğrencilerin tatil heyecanını artırıyor

Tüm dönemin yorgunluğunu omuzlarında taşıyan öğrenciler; başarılı bir karne ve bunun nişanesi olarak da gönüllerini fetheden hediyelerle sezonu kapatmak için hazırlanıyor. Günümüz genç kuşağın en büyük ilgi alanlarından birisi hiç şüphesiz ki teknoloji. Artık genç kullanıcılar ve özellikle de Z kuşağı, günün her saatinde, her türlü ışık koşulunda en iyi fotoğrafı, sefie’yi ya da videoyu çekmek ve anında paylaşmak istiyor. Fotoğraf ve video teknolojilerinde uzman olan OPPO, kullanıcıların bu yöndeki tüm ihtiyaçlarını ve fazlasını karşılıyor. OPPO A9 2020’de, 48MP Ana Kamera, 8MP Ultra Geniş Lens, 2MP Mono Lens ve 2MP Portre Lensi içeren çok amaçlı bir Dörtlü Kamera kurulumu bulunuyor. OPPO A5 2020 modeli de çok amaçlı Dörtlü Kamera kurulumu ve 12MP Ana Kamerası ile dikkat çekiyor. Bu özellikler, insan gözünün algılayabileceği parlaklığı ve ayrıntıyı aşan gece manzaralarını çekebilmeyi mümkün kılan Ultra Gece Modu 2.0 teknolojisi ile destekleniyor.

A9 2020, 16MP selfie kamerası ile donatılırken, A5 2020 modelinde ise 8MP selfie kamera bulunuyor. Her iki selfie kamerası da, fotoğraflarda en yeni trendlere göre kişiselleştirme sağlamak için Yapay Zekâ Güzelleştirme teknolojisini kullanıyor. 19 saat kesintisiz çalışmayı destekleyebilen yüksek kapasiteli 5000mAh batarya, yüksek ses seviyesi ve gelişmiş ses kalitesi sunan Çift Stereo Hoparlörler, her zaman ve her yerde etkileyici, heyecan verici seslerle videolar izleyebilmeyi ve kesintisiz oyun deneyimi yaşamayı sağlıyor.

Android 9.0 tabanlı ColorOS 6 ile çalışan OPPO “A Serisi 2020” akıllı telefonlarda, hayatı kolaylaştıran parmak izi ve yüz kilidini açma özellikleri bulunuyor. 128 GB yüksek kapasiteli, çok yönlü bellek seçeneklerinin yanı sıra 256 GB'a kadar belleği destekleyebilen iki kartlı yuva (Sim + MicroSD) özelliği, hayatın güzel anlarını kaydetmek için daha fazla alan sağlıyor.

“OPPO A 2020 Serisi”nde yer alan A5 2020 modeli “Işıltılı Beyaz” ve“ Parlak Siyah”, A9 2020 modeli ise “Deniz Yeşili”, “Uzay Moru” renk seçenekleri ile ailelerin ve çocukların beğenisine sunuluyor.
# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
HONOR giyilebilir ürünleriyle CES 2020’ye damga vurdu mask
HONOR giyilebilir ürünleriyle CES 2020’ye damga vurdu
Sömestirde dijital tehlikelere dikkat! mask
Sömestirde dijital tehlikelere dikkat!
Mektebim, Rüzgâr Enerjisi ile Aydınlanıyor mask
Mektebim, Rüzgâr Enerjisi ile Aydınlanıyor
2020’de kaçınmanız gereken siber güvenlik hataları mask
2020’de kaçınmanız gereken siber güvenlik hataları
Bina girişinde kimlik vermeye son mask
Bina girişinde kimlik vermeye son
Siber zorbalıkla mücadelede farkındalığın artırılması şart mask
Siber zorbalıkla mücadelede farkındalığın artırılması şart
2019’da veri ihlalleri rekor kırdı mask
2019’da veri ihlalleri rekor kırdı
​Acer, B250i taşınabilir LED projektörünü duyurdu mask
​Acer, B250i taşınabilir LED projektörünü duyurdu
2020 yılında yerli ve milli siber güvenlik teknolojileri ön plana çıkacak mask
2020 yılında yerli ve milli siber güvenlik teknolojileri ön plana çıkacak
Vodafone’lular 2019'da da dijitalleşmenin öncüsü oldu mask
Vodafone’lular 2019'da da dijitalleşmenin öncüsü oldu

Bugün 11:48 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sömestir tatilini OPPO’nun A Serisi 2020 ile ödüllendirin mask
Sömestir tatilini OPPO’nun A Serisi 2020 ile ödüllendirin
Mektebim, Rüzgâr Enerjisi ile Aydınlanıyor mask
Mektebim, Rüzgâr Enerjisi ile Aydınlanıyor
2020’de kaçınmanız gereken siber güvenlik hataları mask
2020’de kaçınmanız gereken siber güvenlik hataları
Bina girişinde kimlik vermeye son mask
Bina girişinde kimlik vermeye son
Whatsapp Kullanıcılarının Dikkatine! Uzmanlardan Önemli Uyarı mask
Whatsapp Kullanıcılarının Dikkatine! Uzmanlardan Önemli Uyarı
Siber zorbalıkla mücadelede farkındalığın artırılması şart mask
Siber zorbalıkla mücadelede farkındalığın artırılması şart
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar mask
Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldılar
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor mask
Keçiören’de düğün salonları ücretsiz hizmet veriyor
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı mask
MHP'nin ortak toplantısı Ankara'da başladı
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor mask
Domuz gribi çocukları daha fazla etkiliyor
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış! mask
Böbrek taşları hakkında doğru sanılan 6 yanlış!
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye’den Büyük İş Birliği mask
Işık Üniversitesi ve TÜV SÜD Türkiye’den Büyük İş Birliği

GALERİ

“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı" mask
"Keçiörenli Görme Engelli Çocuklar Origamiyle Tanıştı"
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı mask
Altındağ'da Tekvando Dersleri Başladı
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı mask
“Sıfır Bir” Filminin ilk galası İstanbul'da yapıldı
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL mask
Hemofili A hastalığının Türkiye’ye maliyeti 3 milyar TL
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL