Sömestir tatilini OPPO’nun A Serisi 2020 ile ödüllendirin

Öğrenciler sömestir tatilini sabırsızlıkla beklerken, bir yandan da yılın ilk ders döneminin tüm yorgunluğunu unutturacak güzel bir hediyenin hayalini kuruyor. OPPO’nun son dönemde gençler arasında trend olan akıllı telefon modelleri, sömestir tatilinin en popüler hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor.

OPPO, çocuklarına unutulmaz bir hediye almak isteyen ailelere, yüksek kaliteli teknolojilere uygun fiyatlarla ulaşmayı sağlayan “A Serisi 2020” akıllı telefonlarını öneriyor. Ünlü şarkıcı Sıla’nın rol aldığı reklam kampanyası ile dikkatleri çeken ve kısa sürede büyük beğeni toplayan “A Serisi 2020”, A9 ve A5 modellerinden oluşuyor. Dünyanın önde gelen kameralı akıllı telefon markalarından biri olan OPPO, “A Serisi 2020” ile kullanıcılarına benzersiz bir donanım, hız, tasarım ve fotoğraf deneyimi yaşatıyor.

OPPO öğrencilerin tatil heyecanını artırıyor

Tüm dönemin yorgunluğunu omuzlarında taşıyan öğrenciler; başarılı bir karne ve bunun nişanesi olarak da gönüllerini fetheden hediyelerle sezonu kapatmak için hazırlanıyor. Günümüz genç kuşağın en büyük ilgi alanlarından birisi hiç şüphesiz ki teknoloji. Artık genç kullanıcılar ve özellikle de Z kuşağı, günün her saatinde, her türlü ışık koşulunda en iyi fotoğrafı, sefie’yi ya da videoyu çekmek ve anında paylaşmak istiyor. Fotoğraf ve video teknolojilerinde uzman olan OPPO, kullanıcıların bu yöndeki tüm ihtiyaçlarını ve fazlasını karşılıyor. OPPO A9 2020’de, 48MP Ana Kamera, 8MP Ultra Geniş Lens, 2MP Mono Lens ve 2MP Portre Lensi içeren çok amaçlı bir Dörtlü Kamera kurulumu bulunuyor. OPPO A5 2020 modeli de çok amaçlı Dörtlü Kamera kurulumu ve 12MP Ana Kamerası ile dikkat çekiyor. Bu özellikler, insan gözünün algılayabileceği parlaklığı ve ayrıntıyı aşan gece manzaralarını çekebilmeyi mümkün kılan Ultra Gece Modu 2.0 teknolojisi ile destekleniyor.

A9 2020, 16MP selfie kamerası ile donatılırken, A5 2020 modelinde ise 8MP selfie kamera bulunuyor. Her iki selfie kamerası da, fotoğraflarda en yeni trendlere göre kişiselleştirme sağlamak için Yapay Zekâ Güzelleştirme teknolojisini kullanıyor. 19 saat kesintisiz çalışmayı destekleyebilen yüksek kapasiteli 5000mAh batarya, yüksek ses seviyesi ve gelişmiş ses kalitesi sunan Çift Stereo Hoparlörler, her zaman ve her yerde etkileyici, heyecan verici seslerle videolar izleyebilmeyi ve kesintisiz oyun deneyimi yaşamayı sağlıyor.

Android 9.0 tabanlı ColorOS 6 ile çalışan OPPO “A Serisi 2020” akıllı telefonlarda, hayatı kolaylaştıran parmak izi ve yüz kilidini açma özellikleri bulunuyor. 128 GB yüksek kapasiteli, çok yönlü bellek seçeneklerinin yanı sıra 256 GB'a kadar belleği destekleyebilen iki kartlı yuva (Sim + MicroSD) özelliği, hayatın güzel anlarını kaydetmek için daha fazla alan sağlıyor.

“OPPO A 2020 Serisi”nde yer alan A5 2020 modeli “Işıltılı Beyaz” ve“ Parlak Siyah”, A9 2020 modeli ise “Deniz Yeşili”, “Uzay Moru” renk seçenekleri ile ailelerin ve çocukların beğenisine sunuluyor.