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Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Elif Duman
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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Köse’nin yanı sıra Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir,  başkan yardımcıları, birim müdürleri, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören ve Mamaklı muhtarlar katıldı.

Talepleri çok önemsiyoruz

Temel hedeflerinin ilçede yaşayan bütün insanlara kaliteli hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Kaymakam Ziya Polat, “Bu hizmet ve taleplerin ulaştığı ilk adres ise muhtarlarımız. Dolayısı ile gerek vatandaş tarafından gerekse muhtarlar aracılığıyla ulaşan bilgileri ve talepleri çok önemsiyoruz.'' diye konuştu.

Sürekli istişare halindeyiz

Mamak’ta hayata geçecek projeler hakkında bilgi verilen toplantıda istişarenin önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Muhtarlarımız yerel yönetimlerin mahallelerdeki temsilcileri. Sizler hizmetlerimizin aktarımında ve anlatımında en büyük destekçilerimizsiniz. Bunun içinde muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Sizler vatandaşlarımızla bizim aramızdaki köprüyü ne kadar sağlam kurarsanız bizler de hizmet etme noktasında o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde sizlerle bir araya gelerek istek ve taleplerinizi dinliyor, faaliyetlerimizi bu doğrultu gerçekleştiriyoruz.” dedi.
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Bugün 11:58 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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