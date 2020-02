Corona Virüsüne Medyanın İlgisi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüsü vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. Dünya geneline yayılmaya devam eden virüs 40’dan fazla ülkede can kayıplarına yol açtı. Medya Takip Merkezi, (MTM) yaptığı araştırmada Corona Virüsünün medya yansımalarını ele aldı.

İlk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan Corona (COVID-19) virüsü, tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip Corona Virüsü nedeniyle can kaybı 2 bin 700’ü aşarken, virüsten etkilenen kişi sayısı 81 binin üzerinde. Virüs tehdidi devam ederken virüsten korunma yöntemleri ve tedavisi araştırılmaya devam ediliyor. Tüm dünyanın korkulu rüyası haline dönüşen Corona Virüsüne ise medyanın ilgisi yoğun.

Türk Medyasında Corona Virüsü

Henüz salgın hastalığa rastlanmadığı belirtilen Türkiye'de özellikle komşu ülkelerimizde vaka sayısı arttıkça, endişe büyümeye devam ediyor. İran’da tespit edilen 95 Corona virüs vakası ise bu tedirginliği daha da arttırdı. Vakalar nedeniyle İran sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı alan Türkiye, ayrıca Azerbaycan'a bağlı Nahcıvan Özerk Bölgesi ile olan sınır kapılarını da kapattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsünün engellenmesine yönelik büyük bir başarı sağlandığını ve şu ana kadar Türkiye'de Corona virüsü vakasına rastlanılmadığını açıkladı. Türkiye’de henüz vakaya rastlanmasa da, Corona virüsü Şubat ayının ilk 25 gününde Türk medyasında 41 bin 77 haberde yer aldı.

Corona en çok ABD’de konuşuldu!

Medya Takip Merkezi’nin ölçümleme servisi DigiLup’ın 19 – 25 Şubat tarihleri arasında yaptığı araştırmaya göre, Çin’de ortaya çıkan ve en çok kaybın yaşandığı Corona virüsü medyada en çok ABD’de konuşuldu. Şimdiye Kadar 51 vakaya rastlanan ABD, son 1 haftada 785 bin 734 haberde Corona Virüsünü konuştu. ABD virüsle mücadele etmek için ise 2 buçuk milyar dolarlık bütçe ayırma kararı aldığını açıkladı.

Şimdiye kadar 78 bin 64 vakaya rastlanan ve 2 bin 600’den fazlası ölümle sonuçlanan Çin Halk Cumhuriyeti’nde ise son 1 haftada 569 bin 506 haberde Corona Virüsünden bahsedildi.

Medyanın ilgisinin yoğun olduğu diğer bir ülke ise 177 bin 544 haber ile İtalya oldu. Şimdiye kadar 322 vakaya rastlanan İtalya’da ise 10 vakanın ölümle sonuçlandığı bildirildi.

Çin’den sonra virüsten en çok etkilenen ülke ise bin 146 vakanın yaşandığı ve 12 ölümün kayıtlara işlendiği Güney Kore oldu. Güney Kore medyasında ise 90 bin 77 haberde Corona virüsünden bahsedildi.

Komşu ülkemizden İran’da virüsten etkilenen ülkelerden oldu. Şimdiye kadar 95 Vakanın rastlandığı ve 16 ölümün kayıtlara geçtiği İran’da ise son 1 haftada bin 31 haberde Corona virüsünden bahsedildi.

İşte ülkelere göre medyaya yansıyan Corona virüsü haber adedi sıralaması;