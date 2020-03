Adımlar kadınlar için atıldı

Mamak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Mamaklı Kadınlar Sporla Buluşuyor” etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamaklı kadınlar ve sporculardan oluşan yaklaşık 250 kişilik topluluk, Gülveren Arif Yaldız Koşu Yolu’nu bir uçtan bir uca yürüdü. Yürüyüş sırasında yoldan geçen kadınlara da Başkan Köse karanfil dağıttı.

Mutlu kadın, mutlu toplum için

Mamak Belediyesi olarak, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkan Köse, “Mutlu kadın, mutlu toplum için, sağlık, huzur ve spor dolu bir hayat için, hanım kardeşlerimizle birlikte yürüdük. Aile Merkezlerimizde hanımlarımızın ve genç kızlarımızın kendilerini geliştirmeleri üretime katılmaları, aile ekonomisine katkı sağlamaları için çaba harcıyoruz. Eğitimde, sanatta, sporda daima kadınlarımızın yanındayız.Annelerimiz fedakarlığın, şefkatin ta kendisi. Ablalar anne yarısı. Eşimiz öteki yarımız. Kız evlatlarımız kıymetlimiz. Hayatımızdaki her mutlu karede mutlaka bir kadın var. Her hüzünde başımızı, her başarıda sırtımızı yasladığımız bir kadın var. Narin ama güçlü, zarif ama kararlı kadınlar var. Ve cesaretleriyle bizi büyüleyen kadınlar. 15 Temmuz’da tek başına tankları durduran, evladı şehadete yürüdüğünde “Vatan Sağ olsun” diyen şehit annesi mübarek kadınlara da şükranlarımızı sunuyorum. Başta şehit annelerimiz ve eşleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Sporun hayatınızdan eksik olmamasını temenni ediyorum.” dedi.