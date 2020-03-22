4 yılda 2.7 milyon TL tasarruf sağlandı

Yenimahalle Belediyesi ilçedeki üstyapı çalışmalarını daha hızlı ve ucuza yapmak amacıyla kendi bordür ve kilit taşını üretmeye tam kapasite devam ediyor. Macunköy’deki şantiyesinde seri üretim yapan Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kendi ürettiği üstyapı malzemeleri ile 4 yılda yaklaşık 2 milyon 7 yüz bin Türk Lirası tasarruf sağladı.

Son teknoloji seri üretim

Yenimahalle Belediyesi kendi şantiyesinde ürettiği üstyapı malzemeleriyle Yenimahalle’de kaldırımsız ve bakımsız yol bırakmazken, tesiste üretilen logolu bordür ve kilit taşları da Yenimahalle sokaklarını süslüyor. Son sistem imalat sistemleri ile donatılmış şantiyede, 30 kişilik ekip tarafından imal edilen parke taşları, ilçeyi estetik bir görüntüye kavuşturuyor.

5 adet mikser, 42’li ve 25’li olmak üzere 2 adet parke makinesi, 3 forklift, 2 karıştırıcı mikser, 60 tonluk tır katarı, 4 adet bariyer (new jersey) üretim kalıbı ve 2 toplama robotundan oluşan son teknoloji ekipmanlarla üretilen malzemelerle, Yenimahalle Belediyesi, hem zamandan hem de bütçeden tasarruf ediyor. Beton santralinde saatte 45 metreküp hazır beton üretiliyor.

Adım adım 2020 hedefi

2019 yılında 4 bin 491 metreküp hazır beton, 44 bin metrekare parke taşı ile 63 bin 693 metre bordur yapan ekipler, bu yıl için deadım adım hedefe ilerliyor. 2020 yılı için 6 bin metreküp hazır beton, 40 bin metrekare parke taşı, 60 bin metre bordür üretimi hedefleniyor.

Verilen sözlerin çok daha fazlasını vatandaşlara sunmak için aralıksız çalıştıklarını anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kaldırımların düzgün olması şehirlerin kimliğini yükseltir. Biz kilit taşlarını ithal etmiyoruz, kendi şantiyemizde imal edilip, yollarımızda, parklarımızda kullanıyoruz. Böylece maliyeti yarı yarıya düşüyoruz” dedi.