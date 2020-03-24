Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 11:25 TSİ- Belediye G: Dün 11:27 TSİ

ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı

ASKİ Genel Müdürlüğü, salgın hastalık koronavirüs ile mücadele kapsamında arıtma tesislerinde dezenfektan üretimini artırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

ASKİ Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarıyla dezenfektan üretimine başladı. Pursaklar ve İvedik Su Arıtma Tesislerinde üretilen dezenfektan; belediye otobüsleri, camiler ve atık su arıtma tesislerinin dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmaya başlandı. ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali, “Piyasada litresi 30 liraya kadar satılan dezenfektanın bize maliyeti 83 kuruşa geliyor. Bir haftada 8 ton ürettik. İhtiyaç halinde günlük 140 tona kadar çıkabiliriz.” dedi.

Çankırı tuzu ve suyun elektrik enerjisiyle elektrolizi kullanılarak üretilen ve litre maliyeti piyasa koşullarına göre 30 kat daha ucuz olan dezenfektan; belediye otobüsleri, camiler, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin temizliğinde kullanılmaya başlandı.

HEM SAĞLIK HEM TASARRUF

Pursaklar ve İvedik Su Arıtma Tesislerinde üretilerek Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kurumlara gönderilen dezenfektan ürünler sayesinde ASKİ, koronavirüs ile mücadeleye önemli destek sağlamış oldu.

Halk sağlığını korumak amacıyla 7/24 sahada görev yapan Büyükşehir ekipleri; kamu kurumları, müzeler, spor kulüpleri, taksiler, metro durakları ve diğer toplu taşıma araçlarını günlük olarak dezenfekte ederken, Pursaklar Su Arıtma Tesisinde son teknoloji ile çalışan klor üretim ünitesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ASKİ Su Arıtma Dairesi Başkanı Nuri Kali, ASKİ’nin kendi imkânlarıyla 2 farklı formda dezenfektan üretimine hız verdiğini ve ihtiyaç halinde ilçe belediyelerine de temin edebileceklerine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:

“Burası girdileri yerli ve milli olan sadece tuz ve suyun elektrik enerjisiyle elektrolizi neticesinde üretim yapan bir prosestir. Birinci tip dezenfektan karışık oksidantlar ve sodyumhipokloritten oluşan bir karışım. İkinci dezenfektan ise hipokloröz asit esaslı ve yüksek etkili. Tüm bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin hızla ölümüne neden oluyor. Mikroorganizmalar ürettiğimiz dezenfektana direnç gösteremiyor ve daha ilk saniyelerde ölüyor.” 

DEZENFEKTAN SIKINTISINA ÇÖZÜM

Modern teknoloji ile donatılan klor üretim tesisini başlangıçta Ankara’nın şebeke suyunu dezenfekte etmek için kurduklarını ifade eden Kali, koronavirüs salgını ile piyasada ciddi bir dezenfektan sıkıntısının yaşanması üzerine seri üretime geçtiklerini vurguladı.

ASKİ’nin ürettiği yerli dezenfektan ürününün ilk etapta EGO otobüsleri ve camilerin temizliğinde kullanıldığını söyleyen Kali, 2 tip dezenfektanın bu amaçla Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, EGO ve Yenimahalle Belediye Başkanlığı’na verildiğini ifade etti. Ucuz maliyetli ve milli olma özelliğine sahip konsantre dezenfektandan ilk bir haftada 8 ton ürettiklerini ve tesislerin günlük 140 ton dezenfektan üretebilecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Kali, “Ekonomik ve stok maliyeti de yok. Bize sadece 10 kuruş tuz, 73 kuruş da elektrik maliyeti var. Toplamda litresi 83 kuruşa geliyor. 1 TL bile değil. Oysa piyasada dezenfektanın litre fiyatının 30 liraya kadar çıktığı söyleniyor. Üretim kapasitemizi daha fazla artıracak durumdayız.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor! mask
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor!
Büyük Hizmet! Koronavirüs sebebiyle evlere yemek dağıtıyorlar! mask
Büyük Hizmet! Koronavirüs sebebiyle evlere yemek dağıtıyorlar!
Pursaklar’da Korona Seferberliği mask
Pursaklar’da Korona Seferberliği
Keçiören Belediyesi'nden dezenfekte desteği mask
Keçiören Belediyesi'nden dezenfekte desteği
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler mask
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında mask
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında
Altındağ’da dolmuşlar dezenfekte edildi mask
Altındağ’da dolmuşlar dezenfekte edildi
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı mask
Sincan meydanlarında banklar kaldırıldı
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor mask
Keçiören’de sokak ve caddeler önce yıkanıyor sonra dezenfekte ediliyor
Oğuz, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" mask
Oğuz, "Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız"

Dün 11:25 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Keçiören Belediyesi ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’ ile Hizmet Veriyor mask
Keçiören Belediyesi ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı’ ile Hizmet Veriyor
Çankaya Belediyesi'nde Koronavirüs ile Etkin Mücadele mask
Çankaya Belediyesi'nde Koronavirüs ile Etkin Mücadele
Türkiye’de bir İlk Drone ile Dezenfekte Çalışmaları mask
Türkiye’de bir İlk Drone ile Dezenfekte Çalışmaları
Virüs Avcısı “Covit19Savar” Mamak Sokaklarında mask
Virüs Avcısı “Covit19Savar” Mamak Sokaklarında
Evlerinden çıkaması yasak olan vatandaşlar için özel ekip mask
Evlerinden çıkaması yasak olan vatandaşlar için özel ekip
Keçiören Belediyesi tek kullanımlık tabldot sistemine geçti mask
Keçiören Belediyesi tek kullanımlık tabldot sistemine geçti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüsü’nün Bir Belirtisi Daha Ortaya Çıktı! mask
Koronavirüsü’nün Bir Belirtisi Daha Ortaya Çıktı!
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor! mask
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor!
Kuyumcular kepenk kapattı mask
Kuyumcular kepenk kapattı
Koronavirüs sonrası istihdam açığı! 1000 personel alınacak! İşte başvuru adresleri! mask
Koronavirüs sonrası istihdam açığı! 1000 personel alınacak! İşte başvuru adresleri!
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor! mask
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kabini Uygulamasını Başlattı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Kabini Uygulamasını Başlattı

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL