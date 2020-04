Çocuklarınızın Stresini Oyunla Azaltın

Bebek ve çocuk ürünlerinin öncü markası Fisher- Price Middlesex Üniversitesi kıdemli öğretim görevlisi çocuk gelişimi ve nörofizik alanında uluslararası uzman Dr. Jacqueline Hardingle birlikte çocuklarıyla oynamanın ebeveynlerin büyükanne-büyükbabaların ve bakıcıların üzerindeki olumlu etkilerini inceleyen bir araştırma gerçekleştirdi.

Herkes için Oyun Zamanı isimli araştırmada ebeveynle çocuk arasında oyunla gerçekleşen etkileşimin bulgularını akademik alanda ilk kez inceleyen Dr. Harding birbirinden farklı 100den fazla çalışmayı analiz ederek nesnelerle/oyuncaklarla oyun oynamanın ebeveyn ve çocukların arasında bağ oluştuğunu ortaya koyuyor.

Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda oyunun çocuklar için avantajlarına dair çok şey belgelenmiş olsa da yetişkinlere olumlu etkileri hakkında çok az şey aktarıldı. Bu rapor özellikle bu alana odaklanmış ve Oyun Üçgeni teorisi aracılığıyla yorumlanan birkaç çalışmayı bir araya getiriyor. Oyun Üçgeni teorisinde bulunan kavramlar yetişkin çoçuk ve oyuncak üçlemesinden oluşuyor.

Elde edilen bulgular sonucunda oyun sürecinin ebeveynlerin stres seviyelerini azalttığı mutluluğu ve zihinsel dayanıklılığı artırdığı hatta bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu fark ediliyor.

HERKES İÇIN OYUN ZAMANINDAN HERKES IÇIN OYUN ÖNERILERI:

Ülkemizde her sene okullarda ve sokaklarda çoşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene evlerde kutlanıyor. Evlerinizde geçirdiğiniz bu 23 Nisanda çocuklarınızla oynadığınız oyunlar aranızdaki bağın güçlenmesine yardımcı olurken keyifli anlar yaşamanıza olanak sağlıyor. Çocuklarla birlikte oynanan oyunlar sadece onun için değilebeveynleriçin de yapılan en iyi şey olabiliyor.

Dr. Jacqueline Hardingin Fisher-Price ile birlikte hazırladığı Herkes için Oyun Zamanı araştırmasından ebeveynlerin üç yaş altı çocuklarla oynayabileceği oyunlar:

1.BIRLIKTE ZAMAN GEÇIRIN:

İlk üç yaş çocuklarla eğlenceli ve güvenli ilişkiler kurabilmek için hayati önem taşır. Çocuklar hayatlarının her alanında kendilerini güvende hissetmek isterler. Oyun Üçlemesi çocuklar kadar yetişkinler için de olumlu bir nöroterapi döngüsüne sahip. Beyin yenilikleri sever ve bu yenilikler beyni olumlu yönde etkiler.

UYGULAMA:

Oyuncakları her iki günde bir döngü şeklinde kullanmayı deneyin. Çocuğunuzun daha önce oynadığı oyuncakları yeniden keşfederken yaşadığı mutluluğu izleyin. Çocuğunuzla oyuncağın tadını çıkarmak için her gün belli bir zaman dilimi belirleyin. Konsantrasyon aktiviteleri için bu süre yaklaşık on dakika olabilir. Mümkün olduğunca yaratıcı olun kafanızdaki engellerden kurtulun ve farklı sesler kullanarak eğlenceyi daha da arttırmak için oyuncaklara hayat verin. Bu çocuğa Bunlarla seninle birlikte ilgileniyoruz mesajını gönderir.

EBEVEYNLERE FAYDASI NEDIR

Bunun aynı zamanda sizleri de nasıl hissettirdiğini fark edin. Onunla oynadıkça değişen dünya düzenindeki endişenizin azaldığını hissedeceksiniz. En verimli oyun zamanları akışta kalıp geçen zamanın farkında olmadığınız ve hayal gücünüzü kullandığınız zamanlardır.

2. RUTIN ÖDÜLLER:

Kaos dönemlerinde insanlar hayatlarını stabil bir düzende yaşamak isterler. Yetişkinlerin de çocukların da buna ihtiyacı vardır. Gününüze heyecan katacak bir rutin sizi gün boyunca motive edebilir.

UYGULAMA:

Evin belli alanları günün belli saatlerinde farklı etkinlikler için kullanılabilir. Örneğin iki sandalyenin üzerine bir çarşaf yerleştirip bir mağara oluşturabilirsiniz. Mutfak evyesini kullanarak oynadığınız oyunlar terapi niteliğinde bir su oyunu olabilir. Minderlerden oluşturulmuş bir engel parkuru ile koridorda egzersizler yapılabilir. Çocukların televizyon izledikleri zamanlarda ebeveynlerin onlara eşlik etmesi yararlı olacaktır. Yemek yaparkan çocuklardan alınacak küçük desteklerle birlikte keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde arkadaşlarınızla ve ailenizle görüntülü konuşmalar yapabilir ardından banyo ve uyku ile kendinizi dinlendirebilirsiniz.

EBEVEYNLERE FAYDASI NEDIR

Bu rutinler bedeninizi sakinleştirmenize yardımcı olur. Kalp atış hızınızı düşürür ve nefesinizi rahatlatır.

3. YAKIN TEMAS :

Sağlığımızı korumak amacıyla evde kalmamız gereken bu dönemler aynı evi paylaştığımız ve yakın temas halinde olduğumuz kişilerle ilişkilerimizi güçlendirmemize yardımcı olur. Çocuğunuzun size güven duymasını sağlayın ve ona hayattaki bağları anlatın. Anlayamasalar bile etraflarındaki endişeyi hisseden çocuklarınıza ışık olabilirsiniz.

UYGULAMA :

Sizi aynı noktada birleştirecek oyuncakları seçin. Oyun oynamak bir çocuğun öğrenebilmesi için etkili en basit yoldur ve eğitim bu yaştaki çocukların zekasını geliştirir. Çocuklarınızla kurduğunuz ilişkilerde öğretmeye çalışmadan sadece ona yakın oturduğunuzdan ve yüz yüze baktığınızdan emin olun. Gülümseyin ve eğlendiğinizi mümkün olduğunca ona hissettirin. Bu aranızda mutlu ve sağlıklı bir bağ yaratacaktır. Medyada yer alan haberlere maruz kalmamasını sağlayın. Unutmayın ki kelimeleri anlamasalar da kaygıyı hissedeceklerdir.

EBEVEYNLERE FAYDASI NEDIR

Kişi kendini mutlu hisseder ve bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Ebeveynler ve çocuklar için karşılıklı kazanç durumu oluşur.

4. GÖZ TEMASI KURMAK :

Oyun oynarken kurulan göz teması paylaştığınız mutluluğu tam anlamıyla ilişkilerin merkezine taşır. Kişilerarası nörobiyoloji tamamen ortak dikkat ile ilgilidir. Göz teması çocuğunuza Bu işte birlikteyiz mesajını verir.

UYGULAMA:

Birlikte oynayabileceğiniz bir oyuncak seçin ve çocuğunuzun gözünüze baktığından emin olun. Arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız günlük görüntülü konuşmalara çocuğunuzun da katılmasını sağlayın. Onun bu tanıdık yüzlere nasıl tepki verdiğini ve gün boyunca yaptıklarını karşı tarafla nasıl paylaştığını gözlemleyin.

EBEVEYNLERE FAYDASI NEDIR

Sanal olarak bile birbirinin yüzünü görmenin ve göz teması kurmanın kişiler arasındaki bağı güçlendirdiğinden görüntülü aramak yalnızca telefondaki sesleri duymaktan daha faydalıdır.

5. OYUN PARTNERI:

Herhangi bir stres durumunda önceden yaşadığınız ve keyif aldığınız anları düşünün. Eğlenceli anlar endişenizin azalmasına yardımcı olur.

UYGULAMA:

Size çocukluğunuzdaki bir zamanı anıyı hatırlatan ve bunu çocuğunuzla paylaşabileceğiniz bir oyuncak çocuğunuzun yaşına uygun seçin. O sırada yaşadığınız eğlenceyi hatırlayın ve mutlu olun. Tüm stres duygularının kaybolmaya başladığını göreceksiniz.

EBEVEYNLERE FAYDASI NEDIR

Bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasına destek olur.

6. HAYAL GÜCÜNÜZÜ KULLANIN :

Hayal kurmak yetişkinlerin ve çocukların beyin nöroplastisitesi için iyi bir araçtır.

UYGULAMA:

Çocuğunuzla oynayacağınız rol yapma oyunu beyin hücrelerinin gelişimine katkı sağlar. Rol yapma amacına uygun bir oyuncak seçin örneğin telefon yerine geçebilecek bir oyuncak. Telefonda konuşuyormuş gibi yaparken farklı sesler çıkartın ve hayal kurun. Kendinizi rahat bırakın ve oynadığınız oyunun keyfini çıkarın.

EBEVEYNLERE FAYDASI NEDIR

Bilim insanları oyun sırasında yaşanan mutluluğun stresi azalttığını savunur.

7. ZEKANIZI GELIŞTIRIN:

Yaratıcı aktiviteler beynin egzersizi yapmanızı sağlar ve sizi genç tutar.

UYGULAMA:

Çocuğunuzla oynadığınız oyunlarda yeteri kadar eğlenemiyorsanız kendi çocukluğunuzdaki yaratıcı fikirleri düşünün.

EBEVEYNLERE FAYDASI NEDIR

Yaratıcılık yetişkin beyinlerin aktif kalmasına yardımcı olur.

8. OYUN ÜÇGENI:

Oyun Üçgeni çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenize yardımcı olur. Bu üçgen 1. Siz 2. Çocuğunuz 3. Oyuncak olmak üzere 3 kavramdan oluşur.

UYGULAMA:

Çocuğunuzla paylaşabileceğiniz yaşına uygun bir oyuncak bulun. Bu oyuncak ortak bir zemin oluşturarak aranızda bir üçgen yaratacak ve birbirinize yaklaşmanızı sağlayacaktır.

EBEVEYNLERE FAYDASI NEDIR

Bu uygulama kendi çocukluğunuzda size iyi gelen zamanları hatırlatacaktır. Tüm bunlar stresi azaltmakla ilgilidir ve bu da çocuğunuzla olan ilişkiniz için iyi olabilir. Çocuğunuzla ilgi alanlarınızı paylaşmak birbirinizin fizyolojisini yapılandırmanıza yardımcı olur.