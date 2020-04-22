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Bugün 08:45 TSİ- Sağlık

Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak

Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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Bugün 08:45 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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