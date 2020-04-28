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Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Mobil dijital röntgen cihazı yakın zamanda devreye girecek"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mobil dijital röntgen cihazının yakın zamanda kullanıma gireceğini açıkladı.
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, TRT Haber canlı yayınına konuk oldu. Demir, savunma sanayii alanındaki gelişmeler ve savunma sanayiinin sağlık alanında kullanılması konularında açıklamalarda bulundu Savunma sanayiinde başarılı örnekler sergiledikleri milli teknoloji hamlesini sağlık alanında da gerçekleştirdiklerine inandıklarını ifade eden Demir, "Elektronik ekipmanlar, devreler, kartlar, görüntüleme ve görüntü işleme cihazları, mikro elektromekanik sistemler, kontrol sistemleri, tıbbi cihaz ve aletlerde de kullanılabilecek malzemeler ve malzeme teknolojileri, kimyasal, biyolojik ve radyasyon konularındaki kazanımlarımız, sağlık alanına uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında ihtiyaç duyulabilecek birçok alanda AR-GE çalışmaları başlattıklarını vurgulayan Demir, "Covid-19 sonrasında hızlıca tekrar gözden geçirdik. Hasta bakımı, muayene ve uzaktan tedavi, dezenfektan ve antiviral uygulamalar, veri analitiği ve modelleme, hastalık tanı ve takip olmak üzere dört ana başlık altında 22 alt başlık belirledik. Bunlar üzerinde yoğunlaşacağız" dedi.

Aselsan ve onunla birlikte çalışan firmaların geliştirdiği solunum cihazının devreye girdiğini, şimdi de mobil dijital röntgen cihazının yakın zamanda devreye gireceğini belirten Demir, "Yerli MR cihazı, milli kalp-akciğer pompası, otomatik CPR cihazı çalışmaları devam ediyor. Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde ortaya çıkacak milli ve yerli ürünler inşallah çok hızlı bir şekilde devreye girecekler. Başkanlığımız bünyesinde yürütülen bu kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikelere karşı önlem anlamında yapılan çalışmalar çerçevesinde BIOSENS sistemi devreye alınmıştı. Şu anda Covid-19’la mücadele kapsamında da sistemin testlerinin bitmesini müteakip bu virüs testlerinde, tanılarda kullanılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Siber güvenlik ihtiyaçlarını yerli çözümlerle karşılamak için Siber Güvenlik Kümelenmesi’ni kurduklarını belirten Demir, şunları aktardı:

"148 firma üye durumda. DMO kataloğuna 50 yerli ürün var. Girişimcilerimizi desteklemek için yapılan yarışmalar düzenliyoruz. Siber güvenlik uzmanlarımızı yetiştiriyor, eğitimler veriyoruz. Şu süreçte siber güvenlik eğitimleri online olarak ücretsiz veriliyor. Güvenli telekonferans yapabilme veya uzaktan görüntülü iletişim sağlamayla ilgili 8 firmamız yerli ürünlerini hazırlayıp piyasaya sürdü. Yabancı ürünlerle ilgili bazı güvenlik endişelerimiz sürekli olmakta, bu yerli ürünlerin her türlü güvenlik tedbirlerini alıp kaynak kodlarına kendimiz hakim olacağımız için emniyetli şekilde kullanabiliriz. Bütün halkımıza bu tür ürünleri kullanırken yerli ürünlerin farkında olmalarını ve bunları kullanmalarını tavsiye ediyoruz.”

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