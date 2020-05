Bomba patladı! Trump 'Kanıtları gördüm' dedi. Trump: Koronavirüs Vuhan'da Laboratuvarda Üretildi, Kanıtını Gördüm. Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından kısa sürede küresel bir salgın haline gelen yeni tip Koronavirüs (Covid – 19) salgınına ilişkin yeni iddialar da ortaya çıkmaya başladı. Virüsün etkilerinin ABD’de görülmeye başlamasının ardından kısa sürede dünyanın en çok ölüm ve vaka sayısının görüldüğü ABD ise zor günler yaşıyor.

Virüsün ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü ve Çin’i salgının yayılmasından sorumlu tutmuştu. Öte yandan daha öncede Çin’in bu virüsü Laboratuvarda ürettiğini iddia eden ABD Başkanı Trump, bu kez virüsün laboratuvar ürünü olduğunun kanıtını gördüğünü söyleyerek büyük bir tartışma başlamasına neden oldu.

Virüsün Laboratuvarda Üretildiğine Dair Kanıtlar Var

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Beyaz Saray’da ‘’yaşlıların korunması’’ konusunda düzenlene bir panelde gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan ABD Başkanı Trump, daha önce sık sık dile getirdiği bir konu hakkında çapıcı detayları paylaştı.

Yeni tip Koronavirüsün Vuhan’da bir laboratuvarda üretilmiş olduğu iddialarına ilişkin Trump’a, ‘’Vuhan Viroloji Enstitüsünün virüsün kaynağı olduğuna dair yüksek derecede güven veren kanıt gördünüz mü?’’ sorusuna yanıt verdi. Böyle bir kanıtı gördüğünü söyleyen ABD Başkanı, gazetecilerin ısrarı üzerine, Çin’in bunu kasıtlı veya bilmeyerek yapmış olmasının bir önemi olmadığının ve araştırmacıların bu konunda çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Öte yandan bu konu hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğini ifade eden Trump iddialarını yineledi.

Trump’tan Dünya Sağlık Örgütüne Eleştiri

ABD Başkanı Trump, Çin’in yanı sıra salgının bu derece yayılmasında etkili olan en temel unsurun Dünya Sağlık Örgütünü olduğunu daha öncede dile getirmişti. Özellikle Çin ile iş birliği yaptığı iddialarını dile getiren Trump, DSÖ’nün Çin’in halkla ilişkiler ajansı gibi çalıştığını belirtti.

Virüse karşı önlem alınması ve salgının kaynağının araştırılması gibi konularda çalışmadığını öne süren Dünya Sağlık Örgütü için ABD Başkanı Trump ayrıca 500 milyon dolarlık fonu da kestiğini duyurmuştu. Trump’ın bu iddiaları ise dünya gündeminde geniş yankı buldu.

ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bine yaklaştı

Korona virüs salgınında 1 milyon 95 bin 304 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülke olan ABD’de korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 871’e yükseldi. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York’ta vaka sayısı 310 bin 839’a, ölü sayısı 23 bin 780’e yükseldi. New York’un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 228’e, vaka sayısı 118 bin 652’ye ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü üçüncü eyalet Massachusetts’te vaka sayısı 62 bin 205’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 562’ye yükseldi.

Vaka sıralamasında dördüncü sırada yer alan Illinois’de korona virüs vaka sayısı 52 bin 918 olurken, 2 bin 335 kişi hayatını kaybetti. Kaliforniya eyaletinde vaka sayısı 50 bin 410’a, ölü sayısı ise 2 bin 44’e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 47 bin 999 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 541’e ulaştı. Michigan’da vaka sayısı 41 bin 379’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 789’a ulaştı. Florida eyaletinde vaka sayısı 33 bin 690, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 268 oldu. Louisiana eyaletinde vaka sayısı 28 bin 1, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı bin 905 olarak açıklanırken, Connecticut eyaletinde ise vaka sayısının 27 bin 700’e yükseldiği, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 257 olduğu belirtildi. Georgia eyaletinde vaka sayısı 26 bin 264’e hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 132’ye yükseldi. Maryland’da ise vaka sayısı 21 bin 742 olurken, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 140 olarak açıklandı. Indiana eyaletinde ise vaka sayısının 17 bin 835’e yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 114 olarak duyuruldu.