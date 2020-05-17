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Altındağ belediyesinden vatandaşlara müjde! 2 Yüzem Havuzu

Altındağa ve Altındağlı vatandaşlara müjde... Altındağa 2 yeni yüzme havuzu daha yapmak için düğmeye basıldı. Altındağı spor alanında zirveye taşıyacak yüzme havuzlarının inşaatına çok yakında başlanacak.
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ALTINDAĞA 2 YÜZME HAVUZU

Altındağa ve Altındağlı vatandaşlara müjde... Altındağa 2 yeni yüzme havuzu daha yapmak için düğmeye basıldı. Altındağı spor alanında zirveye taşıyacak yüzme havuzlarının inşaatına çok yakında başlanacak.

Altındağda spor atağa kalkıyor. Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Bakanlığının da destekleriyle Battalgazi ve Başpınar mahallelerine 2 yeni yüzme havuzu kazandıracak. Altındağın her mahallesinde dev spor yatırımlarını hayata geçireceklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç.Dr. Asım Balcı Altındağda sporu atağa kaldıracak Altındağda spor yatırımlarını hayata geçirecek ve şampiyonları Altındağdan yetiştireceğiz demiştik. Bu sözümüzü de tutuyoruz. Bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken adımları bir bir atıyoruz. Altındağı her alanda olduğu gibi spor alanında da zirveye taşıyacağız inşallah dedi.

TÜM MAHALLELERİMİZ FAYDALANACAK.

Yapılacak yatırımların Altındağın tüm mahallelerinin faydalanacağı şekilde dağılımının yapıldığını Altındağın tüm çocuklarının bu hizmetten faydalanabileceğini vurgulayan Başkan Balcı Ayırım gözetmeksizin Altındağın her mahallesinin faydalanacağı şekilde yer tespiti yaptık. Tesislerin yapılacağı noktaları buna göre belirledik dağılım yaparken çok özenli davrandık. Altındağın her noktası bizim için çok önemli her karış toprağı çok değerli ifadelerini kullandı.

Bugün 12:34 TSİ Ankara- Belediyeler

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