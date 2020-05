Mamak Belediyesi'nden şehit aileleri ve gazilere bayram öncesi ziyaret

Mamak Belediyesi ilçede bulunan tüm şehit ailelerini ve gazileri ziyaret ediyor. Terör olaylarında ve 15 Temmuz’da şehit olan polis, asker ve sivil vatandaşların ailelerin ve gazilerin tek tek kapısını çalan ekipler, hazırlanan bayram paketini teslim ederek, bayramlarını kutladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle arefe günü gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelere çiçek ve bayram çikolatası hediye edilirken, maske ve dezenfektan temin edildi, bir ihtiyaçlarının olup olmadığı soruldu.

Kapımız her zaman açık

Çalışma kapsamında Mamak’ta 370 şehit ailesi ve gazinin ziyaret edildiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatanı ve milleti uğruna fedakarlıkların en büyüğünü yapan aziz şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların geride bıraktığı aileleri, bize emanet. Her ihtiyaç duyduklarında onların emrinizdeyiz. Onları her fırsatta ziyaret ediyor, yalnız bırakmıyoruz. Kapımız onlara her zaman açık olacaktır.” dedi.