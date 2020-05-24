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Ankara'da Polislerimizin Başına Şok Eden Olay Geldi! O Araç...7 Yaralı

Ankara'da Çiftlik Kavşağı'ndaki polis uygulama noktasına hızla giren aracın çarptığı 5'i polis 7 kişi yaralandı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
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Başkentte, İstanbul yolu Çiftlik kavşağındaki uygulama noktasına hızla giren aracın çarptığı 5'i polis 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 06 DV 3291 plakalı araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.

Son dakika haberi: Başkent Ankara'da polis uygulama noktasına araç daldı: 7 yaralı

Kazada, uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.

Bugün 22:30 TSİ Ankara- Asayiş

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