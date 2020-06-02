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Bugün 10:26 TSİ- Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,49’luk yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,49’luk yükselişle başladı. Endeks, 521,75 puanlık artışla 107 bin 787,94puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de yüzde 0,34 değer kazandı.

(İHA)

Bugün 10:26 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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