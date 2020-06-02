Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 379,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380 liradan, 2 bin 503 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 524 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 446 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 466 liradan, bin 223 liradan alınan Yarım Ziynet bin 233 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıyor.

(İHA)