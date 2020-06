Mamak Belediyesi'nden ses getirecek işbirliği

Mamak Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü ile Türkçe öğretimi, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek kültür-sanat ve bilim alanında faaliyetleri kapsayan bir işbirliği protokolü imzaladı. Yunus Emre Enstitüsü merkez binasında gerçekleşen imza törenine Mamak belediye Başkanı Murat Köse, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı.

Gönüller yapmak ayrıdır

İmza töreninde ilk olarak söz alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bugün çok önemli bir iş birliği töreni için buradayız. Türkçe öğretiminin yayınlaştırılması, kültür-sanat faaliyetlerinin yapılması, Türkoloji projesinin desteklenmesi ve ilk olarak Tunus ve Cezayir’de Tercihim Türkçe projesi kapsamında faaliyetler yapılması, bilim ve Türkçe sınıflarının oluşturulması konusunda bir protokol gerçekleştiriyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ düsturuyla hareket eden Mamak Belediyesi olarak bizim için insana yaptığımız hizmet en büyük hizmet. Sanata, edebiyata, estetiğe önem veriyoruz. Binalar yapılır ama gönüller yapmak apayrıdır. İnşallah ‘Bismillah’ diyerek başlamış oluruz. 1300 yıl önce yaşamış büyük bilge Bilge Tonyukuk’dan bir dörtlük ile sözlerimi sonlandırmak istiyorum. ‘Bir şeyi yufka iken bükmesi kolay imiş, ince kalın olursa parçalaması zorlu imiş.’” sözleriyle birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Başkan Köse, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

En kapsamlı anlaşma

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de, kısa sürede protokol üzerinde anlaştıklarını belirterek, “ Anlaşmaların temelinde esas olan niyettir. Niyetiniz ne ise bütün davranışınıza yansıyan da o olur. Gerek belediyemiz gerek enstitümüzün temel bir niyeti var.” dedi. Dünyanın her tarafında bu salgınla beraber insanın kendisiyle, yaşadığı tabiatla ve diğer insanlarla sorunu olduğunun yeniden anlaşıldığını ve tüm bunları çözecek yegâne şeyin de Anadolu’nun kadim kültürünün en temel özelliği olan bütün canlıları kendisinin bir parçası olarak görmek olduğunu belirten Başkan Şeref Ateş, “ Bu can fikrini ve düşüncesi dünyanın her tarafında götürmek ve insanlara teklif etmeliyiz. Diğer insanlar bizim rakibimiz değil, bizim refikimiz yani yol arkadaşımızdır. Bugün imzaladığımız bu anlaşma da belediyeler ile yaptığımız en kapsamlı anlaşma. Sayın başkanın bu iyi niyeti ile biz inşallah Cezayir, Fas Tunus ardından Filistin ve diğer ülkelere gitmek üzere kardeş okul, kardeş aile projelerinde aracı olacağız. Bu vesile ile ilk olarak okullar ve çocuklar olmak üzere kültür ve sanat alanında projelerimizi inşallah en kısa sürede hayata geçiririz, bu vesile ile Başkana tekrar teşekkür etmek istiyorum” dedi. İmza töreni toplu hatıra fotoğrafı ve hediye takdimi ile son buldu.

Kültür ve sanata dair işbirliği arttı

Her iki kurumunun başkanları tarafından imzalanan protokol kapsamında yapılacak iş birliği ve birlikte ortak yürütülecek projelerin esasları belirlenirken ulusal ve uluslararası alanda Türkçe öğretiminin yanı sıra, Türkoloji faaliyetlerinin desteklenmesi, farklı toplum kesimlerine yönelik kültür-sanat faaliyetleri, çocuklara ve gençlere yönelik bilimsel faaliyetler ve her iki kurumun ve faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla yürütülecek ortak programlar ve projeler hayata geçirilecek. Ayrıca iş birliği protokolü kapsamında Enstitünün merkezlerinin de bulunduğu Tunus ve Cezayir’de ve Mamak ilçe sınırları içinde “Tercihim Türkçe” Projesi ve “Türkoloji” Projesi kapsamında “Bilim Sınıfı” Projesi ve “Türkçe Sınıfı” Projesi ve Mamak Belediyesinin Genç Sanatçılar Kuşağı projesi ve kültür-sanat faaliyetleri alanlarında iş birliği yapılacak.