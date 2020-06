Mamak harekete geçti! Çölyak hastalarına belediye desteği

Mamak Belediyesi, çölyak hastalarına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için harekete geçti. İlçede ikamet eden çölyak hastalarına dağıtılmak üzere glutensiz gıda kolileri hazırlandı. Gluten içermeyen ekmek, un, çikolata, makarna, pirinç unu, puding gibi ürünler çölyak hastaları için özel olarak temin edildi. Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastaları için Mamak Belediyesi Vefa Destek Grubu, çölyak hastalarının evlerine kadar giderek kolileri teslim etti.

“ Sağlık, bizim için her şeyden değerli”

Toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, “Bir yandan koronavirüsle mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da yol çalışmalarımız, park düzenlemelerimiz, hizmet tesisi projelerimizin hayata geçirilmesi ve sosyal belediyecilik hizmetlerimizde hız kesmiyoruz. Özellikle pandemi döneminde çölyak hastalarının glutensiz yiyeceklere ulaşması, normal yiyeceklere ulaşmasından daha zor. Bu zorlu süreçte var gücümüzle her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Mamak’ta ikamet eden çölyak hastalarımızın yaşadığı gıda sıkıntılarını gidermek için glütensiz gıda paketleri hazırlayarak kendilerine teslim ettik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Maske takmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Hep birlikte bu salgını da yeneceğiz" dedi.