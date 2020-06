‘Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100’üncü yılı vesilesiyle düzenlenen ‘Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi’, Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda düzenlenen törenle açıldı. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bakanlık olarak sanatın her alanının güçlendirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamanın, sanatçılarımızı maddi ve manevi olarak desteklemenin ve yürüttükleri sanatsal çalışmalarının teşvik edilmesinin önemine inanıyoruz. Bu amaçla da sanatın ve sanatçının korunması ve desteklenmesi ilkesiyle her yıl birçok alanda bugün burada birlikte olduğumuz yarışmalı sergiler gibi etkinliklere imza atıyor ve birçok etkinliğe de destek veriyoruz. Düzenlediğimiz yarışma ve sergilere ilgi ve katılımın her geçen yıl artması ise bizi fazlasıyla memnun ediyor ve yüreklendiriyor" dedi.

“PANDEMİ KOŞULLARINDA OLMASINA RAĞMEN ÇOK GÜZEL BİR KATILIM OLDU”

Serginin açılışından sonra İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yavuz, Bakanlık olarak sanatın ve sanatçının her daim yanında olduklarını vurgulayarak, “Sanat alanında kendi sanatçılarımızla yaptığımız etkinliklerin yanı sıra diğer sanatçıları da destekleye devam ediyoruz. Teşvikler veriyor, projelerine katkıda bulunuyoruz. Bu yarışmaların ilkini 2016 yılında gerçekleştirmiştik ‘15 Temmuz şehitleri’ temasıyla. Biliyorsunuz 2018 yılı Troya yılıydı. Biz de tasarım yarışmamızın temasını ‘Troya’ olarak tespit etmiştik. 2019 yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı kapsamında Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve kongreler vesilesiyle temamız gerçekleşti. Bu yıl da yine 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında ‘TBMM’nin açılışının 100’üncü yılı’ temamızı belirledik. Pandemi koşullarında olmasına rağmen çok güzel bir katılım oldu. Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerin tasarım, görsel iletişim, mimarlık, şehir planlamaları bölümlerinden öğrencilerimiz katıldı” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN HER ALANDA TASARIM VE TASARIMCIYA İHTİYACI VAR”

Kültür ve Turizm Bakanlığının tasarım yarışmalarına verdiği önemden bahseden Yavuz, “Ülkemizin sadece kültür ve sanat alanında değil, modadan sanayiye varana kadar her alanda tasarım ve tasarımcıya çok ihtiyacı var. Sergilenen tüm eser sahipleriyle tek tek görüştüm. Hangi kavramsallaştırmalar, çizgilerle bu eserleri oluşturduklarını öğrenmek istedim” ifadelerini kullandı.

Milli Kütüphane Sergi Salonu’nun çok geniş bir alan olduğunu hatırlatan Yavuz, isteyen herkesin sergiyi ücretsiz olarak gezebileceğini belirtti.

Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere “Hâkimiyet-i Millîye” konusuyla düzenlenen yarışmada kazanan genç tasarımcılara toplam 97 bin 500 lira para ödülü verildi. Yarışmada başvurusu kabul gören 354 afiş tasarımı üzerinden gerçekleştirilen seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 46 afiş sergilenmeye hak kazandı. Yarışmanın başarı ödülünü alan 8 öğrenciye 7’şer bin lira ve başarı belgesi, mansiyon ödülü alan 9 öğrenciye 3’er bin lira, sergileme ödülünü alan 29 öğrenciye ise 500’er lira ve katılım belgesi takdim edildi.

“ATATÜRK’ÜN BİR SÖZÜNDEN YOLA ÇIKARAK ESERİMİ OLUŞTURMAYA KARAR VERDİM”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Görsel Grafik Tasarım Bölümü doktora öğrencisi Ezgi Şen, “Kültür ve Turizm Bakanlığı gençleri çok fazla destekliyor. Ödül konusunda bir fikrim yoktu ama sonuçtan çok memnun kaldım. Konu çok güzel bir konuydu. Atatürk’ün bir sözünden yola çıkarak eserimi oluşturmaya karar verdim. ‘Milli egemenlik öyle bir nurdur ki; onun karşısında bütün zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur’ sözü beni çok etkilemişti. Fikir aşaması 2-3 ay sürdü. Daha sonra çalışmamı ortaya koymaya başladım ve hazır olduğunda da yarışmaya yolladım” dedi.

“HALKIMIZI EN İYİ TEMSİL EDEN ŞEYİN ÇARIKLAR OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hüseyin Uzuntaş ise, “Eserim TBMM’nin 100’üncü yaşı için yapmış olduğum bir çalışma. Şüphesiz ki TBMM’nin açılış ve kuruluşunda en önemli etken Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bunlar dışında en önemli rol ise halkımızda. O dönem halkımız yoksulluk çekiyor. Halkımızı en iyi temsil eden şeyin çarıklar olduğunu düşündüm” diye konuştu.

Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait ve millet iradesinin en büyük güç olduğu gerçeğinden hareketle cumhuriyet ve demokrasinin önemini hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 4. Afiş Tasarım Yarışması neticesinde hazırlanan sergi, Milli Kütüphane Sergi Salonu’nda 24 Haziran- 8 Temmuz tarihleri arasında gezilebilecek. Yarışmaya katılan 354 afiş tasarımından başarı ödülüne Taha Bekir Murat, Tugay Çetinkaya, Ezgi Şen, Mert Bağçiçek, Refik Yalur, Hüseyin Uzuntaş, Ümit Bayırlı ve Yunus Emre Kozoğlu layık görülürken; mansiyon ödülüne ise Cemalettin Polat, Tuğçe Demir, Serap Keskin, Ahmet Önder Demir, Elif Nur Hüyük, Fatma Aydoğdu Torbacı, Mehmet, Salih Kızılkaya, Aleyna Çelik ve Nida Avcı layık görüldü. Sergide sergilenmeye layık eserler de yer aldı.

