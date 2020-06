Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sevindirici haber geldi!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2008 yılından bugüne kadar evleri teslim edilemeyen “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamındaki hak sahiplerine verdiği sözü tuttu. Şubat ayı Belediye Meclisi toplantısında projeyi kendi döneminde bitirme sözü veren Başkan Yavaş’ın talimatı ile Mart ayında sondaj ve zemin etüt çalışmaları, Mayıs ayında ise Kentsel Tasarım çalışmalarına başlandı. Teslim edilmeyen konutlar için yılda yaklaşık 44 milyon TL kira ödemek zorunda kalan Büyükşehir Belediyesi ilk etapta 2 bin 500 konutun inşaatı için temmuz ayında ihaleye çıkacak. Projenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde hak sahibi olan vatandaşlara sevindirici haber Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi.

2008 yılından bugüne kadar evlerini teslim alamayan ve mağdur edilen Mamaklı vatandaşlara konutlarını kendi döneminde bitirip teslim etme sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bu sözünü tuttu. Başkan Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı; sondaj ve zemin etüt ile kentsel tasarım çalışmalarının ardından projenin inşaatı için 7 Temmuz’da ihaleye çıkma kararı aldı.

HEDEF 2023 YILINDA 2 BİN 500 KONUTUN TESLİMİ

Şubat ayı Belediye Meclisi toplantısında Mamaklıların yaşadığı mağduriyeti gündeme getiren Başkan Yavaş, önceki yönetimin hak sahiplerine evlerini teslim etmeyerek, belediyenin yüklü miktarda kira ödemesi yapmak zorunda bırakıldığına ve bu nedenle belediyenin büyük oranda zarara uğradığına dikkat çekti.

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından 10 bin konutun yapılarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefiyle yola çıkılırken; Mart ayında sondaj ve jeolojik zemin etüt çalışmaları, Mayıs ayında ise Kentsel Tasarım projelerine başlandı. Başkan Yavaş’ın ihale sürecinin bir an önce başlatılması yönündeki talimatının ardından hak sahiplerine verilmek üzere ilk etapta 2 bin 500 konuttan bin adet konutun inşaatı için 7 Temmuz’da ihaleye çıkılması kararlaştırıldı.

Sonbahar aylarında ise kalan bin 500 konut için inşaat ihalesine çıkılmasıyla 2020 yılı sonunda toplam 2 bin 500 konutun inşaatına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konutlarına kavuşmayı bekleyen ve mağdur edilen Mamaklı vatandaşlara 2023 yılında evlerini teslim etmeyi planlıyor.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAK MODERN PROJE

Aralarında Şirintepe, Araplar, Dostlar, Üreğil, Akşemsettin, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Küçükkayaş ve Büyükkayaş, Tepecik, Köstence, Boğaziçi, Dutluk ve Derbent’in de yer aldığı 14 mahalleyi kapsayan 740 hektar büyüklüğündeki “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” alanında yaklaşık 9 bin hak sahibi evlerine kavuşturulacak.

Hak sahiplerine modern ve yaşanabilir alan sunmayı amaçladıklarını belirten Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, Büyükşehir Belediyesinin geçmiş dönemden kalan konut borcunu ödemek için çalışmalara hız verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar gecekonduları yıkılarak sözleşme yapılan toplam 13 bin 500 hak sahibinden şu ana kadar ancak üçte birine yani 4 bin 525 hak sahibine kentsel dönüşüm kapsamında konutları teslim edildi. Buna rağmen yaklaşık 9 bin hak sahibi ise 10 yıldır konutlarını bekliyor. Önceki dönemde inşa edilerek teslim edilen konutlar ise 16 katlı 80 daire ve blok tipte ayrıca düşük inşaat kalitesinde, yeşil alan ve sosyal donatıları yok denecek kadar az ve mimari estetikten yoksun şekilde inşa edilmiş. Blokların birçok dairesi, mevcut arazi koşulları dikkate alınmadığı için, istinat duvarına bakmakta veya yan binanın gölgesinde kalıyor. Çoğu bloğun bahçesinde yeterli otopark, çocuk bahçesi ve yeşil alan olmadığı gibi konutlar planlanırken burada yaşayacak vatandaşların zorunlu günlük ihtiyaçları için gereken bakkal, manav, kasap, eczane vb. yerler düşünülmemiş. Okul, sağlık ocağı, sosyal tesis gibi donatı alanları ise hiç yok. Bu konutlarda oturan vatandaşlarımız, hak sahibi olarak konutlarını almış olmalarına rağmen ciddi mağduriyet yaşıyor.”

Bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan 2 bin 500 konut öncelikle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, yaşanabilir, kaliteli ve yeterli sosyal donatı imkanlarına sahip olarak teslim edilecek. Yüksek bloklar yerine daha az katlı, ada içinde yeşil alanları, yaya yolları, bisiklet yolları ve çocuk bahçeleri, dükkan ve işyerlerinin olacağı konutlar inşa edecek olan Büyükşehir Belediyesi, zemin katların kreş, sosyal tesis, kurs ve beceri merkezleri olacak şekilde ortak alanlara ayrılmasına özen gösterecek.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde yapılacak konutların Başkent'te örnek olacağına dikkat çeken ve bölgede incelemelerde bulunan Çankaya, “Yeni projemiz Büyükşehir Belediyesinin bir prestij projesi şeklinde yapılacak. Projede üç ana başlık üzerinde duruyoruz. Birincisi taşıt değil insan öncelikli bir yerleşim olacak, ikincisi mahalle kültürü ve sokak dokusu yaşatılacak, üçüncüsü yeterli sosyal donatı alanları olacak. İnsanlar markete, ekmeğe, eczaneye, okula kolay ulaşım sağlayacak. Bölgeyi çekim merkezi haline getirerek yeniden canlandıracak projeyle Mamak hak ettiği değeri yakalayacak” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR YILDA YAKLAŞIK 44 MİLYON TL KİRA ÖDÜYOR

10 yıldır hak sahiplerinin üçte ikisine konut verilmediğinin altını çizen Çankaya, 5 bin 200 vatandaşa belediye bütçesinden yılda yaklaşık 44 milyon TL kira ödemesi yapıldığını söyledi.

Teslim edilen konutlarda ciddi sorunlar ve mağduriyetlerin yaşandığını gözlemlediklerini vurgulayan Çankaya, “Geçmiş dönemde, Mamak Kentsel Dönüşüm Alanında gerek planlama ve projelendirme, gerekse inşaat uygulamasında ne denli hatalı stratejiler ve uygulamaların yapıldığını görüyoruz. Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı olarak; yeni bir Kentsel Dönüşüm anlayışıyla öncelikle tüm hak sahiplerine konutlarını yapıp teslim etmek üzere çalışmalarımızı bu nedenle hızlandırdık” dedi.

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı tamamlandığında yaklaşık 80 bin kişinin yaşayabileceği bir alan oluşacağını belirten Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, konutların bir an önce tamamlanıp teslim edilmesiyle Büyükşehir Belediyesinin kira maliyetinden de kurtulacağını ifade etti.

MAMAKLILARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Bölgede doğup büyüyen birçok hak sabi konutlarına bir an önce kavuşmak isterken, yıllardır bitmeyen proje nedeniyle kirada ya da lojmanda yaşamak zorunda kaldıklarını, evlerin yıkılmasından dolayı da geriye kalan metruk yapıların hırsızlar ve kaçakçılar tarafından kullanılmaya başlandığını söylediler.

Bölgedeki eksikliklerin giderilmesini de isteyen mahalle muhtarları ve hak sahipleri, Başkan Yavaş’a teşekkür ederek, temmuz ayında ihaleye çıkılacağı müjdesini aldıkları için mutlu olduklarını şu sözlerle ifade ettiler:

-Ekrem Yalçınkaya (Mamak Derbent Mahallesi Muhtarı): “Şunu belirtmek isterim ki geçmiş dönem yönetimi olarak Büyükşehir, kentsel dönüşüm konusunda sınıfta kalmıştır. Çok ciddi mağduriyetlerimiz var. Çevre düzenlemesi zayıf, marketimiz yok, camimiz yok, Ankara'da ilkokulu olmayan tek mahalle olabiliriz. En yakın ilkokulumuz 6-7 kilometre uzaklıkta, ekmek alacak yerimiz yok 3-4 kilometre yol gitmemiz gerekiyor ekmek almak için, sosyal faaliyet yapacak yerimiz yok. Bitmiş olan konutlarımızın çoğu kotta kalıyor. Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin bey ziyaretimize geldi. Bizi önemsediler. Geçmiş dönemde yapılan yanlışları, şu anda yapılacak şeyleri anlatılar. İsteklerimizi sordular. Sıkıntılarımızı anlattık, dinlediler. Büyük büyük binalardan, AVM'lerden ziyade, mahalle ruhunun yaşatılacağı bir yer inşa edileceğini söyledi. Etüt çalışmaları bitti. Yılsonunda da kepçeyi vurarak kentsel dönüşümü başlatacaklar. Mansur Başkanımız yönetime geldiği günden beri dört kere kendisiyle görüştük, Mamak'a çok önem veriyor. Sayın Mansur Başkan elinden geleni yapacaktır inanıyoruz. Mahallem adına ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ankara güzel olacak.”

-Mustafa Atalay (Hak Sahibi): “Sitemize girebilmek için 1,5 kilometre dolanıyoruz. Çevre duvarlarımız tamamen çürük, uçmak üzere. Belediyenin eski yönetimine defalarca söyledik ancak bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Bizim istediğimiz kentsel dönüşümün insanlara değer vererek yapılması. Belediye Başkanımızdan bu sorunlarımıza da çözüm bekliyoruz.”

-Mustafa Eryıldırım (Hak Sahibi): “Kentsel dönüşüme girdiğimize pişman olduk. Müteahhitle anlaşsaydım bana 2 daire verecekti ama şimdi tamamen mağdur olduk. Yeni yönetimden hizmet bekliyoruz, mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz.”

-Durmuş Yılmazer (Araplar Mahalle Muhtarı): “Geçmiş yönetimlerde hiç kimse buraya gereken önemi vermedi. Buradaki vatandaşların çoğu göçebe hayatı yaşıyor. Herkes bir an önce evlerine kavuşmak istiyor. Mahalle kültürünün yaşatılması için her mahallenin kendi komşularıyla aynı binaya verilmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de gelip sağ olsunlar bizlerin görüşlerini alıyorlar, dinliyorlar. Mansur Başkanımızın bize sözü var. ‘Evlerinizi yapıp vereceğiz, elimizdeki imkanlar dahilinde 2023'e kadar bitireceğiz’ dedi. Sağ olsunlar geldiler ekipler zemin etütlerini yaptılar. Mansur Başkan bize dürüst davranıyor. Varsa var, yoksa yok. Bizleri yönetecek olan yöneticilerden Mamak'a önem vermelerini istiyoruz.”

-Bayram Ünsal (Hak Sahibi): “35 yıldır Mamak'ta ikamet ediyorum. Evlerimiz kentsel dönüşüme girdi. Şu an belediye lojmanlarında kalıyorum. Bir an önce evlerimize kavuşmak istiyoruz. 61 yaşıma geldim, kendi evimde oturmak istiyorum artık. Başkanımız Mansur beyden rica ediyorum, Allah rızası için bir an önce bizlerin mağduriyetimizi çözmesini istiyorum.”

-Bekir Döğüşmez (Hak Sahibi): “Burada ihtiyacımız olan hiçbir şey yapılmadı. Camimiz yok, marketimiz yok. Yollarımız berbat durumda. Binalardan akan kanalizasyonu dereye vermişler orası da çok kötü kokuyor. Belediye Başkanımız da bir an önce bu konuları ele alırsa çok memnun oluruz.”

-Sabit Kolgu (Hak Sahibi): “Evimizi kentsel dönüşüm için teslim ederken 2 yıl içinde evinizi vereceğiz dediler. 2010 yılında yıkıldı evim ancak hala evlerimizi teslim alamadık. Kiraya çıktım, kira ücretimi ödüyorlar ama insanın kendi evi gibi olur mu? Ben çok belediye başkanları gördüm ama sözünü tutan birini göremedim. Mansur Başkanımızdan da ricamız sözünü tutması, bizleri mağdur etmemesi.”

-Hulusi Güngören (Tepecik Mahallesi Muhtarı): “Vatandaşlar kentsel dönüşüm için 50-60 senelik yuvalarını terk ettiler. Gidenlerin çoğu kirada oturuyor ve belediye kiralarını ödüyor. Bu belediyeye de büyük bir yük. Umudumuz Mansur Bey'de. Temmuz'da temel atacağım dedi. Sondaj çalışmaları başladı.”

-Mustafa Erbaş (Hak Sahibi): “Burada hırsızlık olayları, yangın, sabotaj her türlü olay oluyor. Ailem, çocuklarım dışarı çıkamıyor. Ben bile dışa çıkmaya korkuyorum. İnsanlara bir ev yapmak çok mu zor? Evimizi, arsamızı verdik, parasını ödüyoruz. Karşılığını da almak istiyoruz. Başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyorum. Güzel işler yapacağı konusunda ona inanıyoruz.”

-Serdar Erbaş (Mahalle Sakini): “Doğma büyüme bu mahalledeyim, 56 senedir burada yaşıyorum. Benim evime tapu tahsis belgesi verilmedi ama devletin verdiği imar affıyla yapı belgesi aldık fakat şu anda hiçbir kayıt yok. Kentsel dönüşümden yararlanamıyoruz. Mansur Bey'den ricamız bize bir af çıkarması ya da bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yol gösterilmesi. Bizler de ev sahibi olmak istiyoruz.”