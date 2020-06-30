Son dakika... Bakan Soylu açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İçişleri Bakanı Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu."

Soylu: "(Bataklık Operasyonu) Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var."

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