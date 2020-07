Mamak’ta düğün salonları yeniden kapılarını açtı - Ankara

Koronavirüs önlemleri kapsamında hizmet vermeyen düğün salonları, uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açtı. İçişleri Bakanlığı genelgesindeki yeni normalleşme kuralları kapsamında salonlarda hazırlıklar tamamlanırken, koronavirüsle mücadelesine aralıksız devam eden Mamak Belediyesi de tedbiri elden bırakmayarak Mamak’ta faaliyet gösteren düğün salonlarını dezenfekte etti. Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli özel solüsyonlu dezenfektanlarla en ince detaylara kadar düğün salonları elden geçirdi. Mamak Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de ilçede bulunan düğün salonlarına alınması gereken önlemleri tebliğ etti. Masa ve sandalye aralarındaki mesafeler kontrol edilerek broşürler yapıştırıldı.

“Halk sağlığı birinci önceliğimiz”

Belediye olarak, halk sağlığı ile ilgili her türlü çalışmayı yaptıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bizim için halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, tüm bakanlık ve kurumlarımızın çalışma ve planlamaları doğrultusunda Mamak Belediyesi olarak halkımızın sağlığı ile ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşlarımızın ortak kullandıkları tüm alanlarda; kamu kurumlarında, camilere, parklardan okullara, düğün salonlarına kadar her alanda dezenfektan çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yetkili kurumlarımızın bilgilendirmelerine, yetkililerce önerilen kişisel temizlik, dezenfeksiyon ve sağlık konularına uymalarıdır. Bizler devletimizi tüm ilgili kurumları gibi 24 saat halkımızın sağlığı ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde davranarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu süreçleri de iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum” dedi.



Misafirler ateşleri ölçülerek alınacak

Düğünlerin yapılacağı mekanlar, işletmecileri tarafından koonavirüs önlemlerine göre düzenlenecek, misafir kapasitesi belirlenecek ve alanın her noktasında sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik uyarıcı işaretler bulunacak. Düğün salonuna gelen tüm misafirlerin girişlerde ateşleri ölçülecek, 38 dereceden yüksek olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Ateş ölçen personel de tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Salonun ortak kullanım alanlarında el antiseptiği ya da dezenfektan bulundurulacak.