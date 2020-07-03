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03 Tem 2020 - 12:02- Gündem G: 03 Tem 2020 - 12:03

Ankara'da vaka sayısında yaşanan artış ORSİAD Yönetimi’ni harekete geçirdi!

Başkent Ankara’da Covid-19 vaka sayısında yaşanan artış, ORSİAD Yönetimi’ni harekete geçirdi.

Elif Duman
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Başkent Ankara’da Covid-19 vaka sayısında yaşanan artış, ORSİAD Yönetimi’ni harekete geçirdi. Dernek tarafından OSTİM, Sincan ve İvedik OSB’lerde faaliyet gösteren tüm üyeler, salgın önlemlerini gözden geçirmeleri ve tedbirlerini arttırmaları yönünde uyarıldı.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD), organize sanayi bölgelerinde mal ve hizmet üreten üyelerini, Covid-19 salgınına karşı uyardı. Başkan Levent Çamur imzasıyla tüm üyelere gönderilen uyarı yazısında, Ankara’daki vaka artışına arttığına dikkat çekildi. Uyarı mesajında 4 ayı aşkın süredir yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını ile mücadele edildiğini anımsatan Başkan Çamur, şunları söyledi:

“Yatırımlara, üretime, istihdama; kısacası sağlığın yanısıra ekonomimizin her aşamasına olumsuz yansıyan pandemi ne yazık ki devam etmektedir. Her ne kadar Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 1 Haziran’da ‘ yeni normal’e geçilmiş olsa da salgın riski hala sürmektedir. Sağlık Bakanlığımızın son verilerine göre de Ankara bugün, vaka sayısının en fazla yaşandığı iller arasındadır.  Organize sanayi bölgelerimiz üretimin ve ekonominin belkemiğidir. Ancak sağlıklı üretim ve güçlü ekonomi için önce insan sağlığının tesis edilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle gerek bizlerin ve çalışanlarımızın, gerekse ailelerin salgından etkilenmemesi, bulaşıcılığın yayılmaması noktasında Kovid-19 tedbirleri kesinlikle elden bırakılmamalıdır. Şehrimizde vaka sayısında yaşanan artış da dikkate alınarak hem mesai saatleri içinde firmalarımızda hem de işe geliş gidişlerde toplu taşım araçlarında sosyal mesafe, maske kullanımı, kişisel temizlik gibi ana tedbirlere özenle uyulmasını, firmalarımızda alınan önlemlerin bir kez daha gözden geçirilmesini, şüpheli durumlarda anında ilgili kurumların bilgilendirilmesini önemle rica ederiz.  ORSİAD Yönetimi olarak pandemi önlemleri kapsamında ihtiyaç duyulan her konuda üyelerimizin yanında olduğumuzu hatırlatırız. Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam…”

03 Tem 2020 - 12:02 - Gündem

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