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06 Tem 2020 - 09:39- Asayiş G: 06 Tem 2020 - 11:50

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.
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Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94’e yükseldi.
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06 Tem 2020 - 09:39 İHA Ankara- Asayiş

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