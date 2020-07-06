Yenimahalle'den gençlere büyük hizmet! Eksik konular özel eğitimle giderilecek - Ankara

Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, gelecek yıl sınavlara girecek 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilere birebir özel eğitim düzenliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 4 aya yakın bir süredir eğitim kurumlarının kapalı olması sonrasında, uzaktan eğitim programı ile öğrencilere eğitim hizmeti sunmaya devam eden Yenimahalle Belediyesi, 7’nci sınıftan 8’e ve 11’inci sınıftan 12’ye geçecek öğrenciler için konu tekrarı, soru çözümlerinden oluşan telafi eğitimleri düzenliyor.

15 Temmuz’da birebir eğitimler başlıyor

Mart ayında okulların kapanmasıyla öğrencilerin ders konularında kayıplarını gidermek amacıyla 15 Temmuz tarihinde başlayacak olan birebir eğitimler, randevu sistemi ile verilecek. Gelecek yıl LGS ve YKS sınavlarına katılacak olan Yenimahalleli gençler; “Eğitime Destek Projesi” kapsamında ücretsiz olarak hizmet veren Demetevler (ortaokul), Karşıyaka (ortaokul-lise), Batıkent (ortaokul), Şentepe (ortaokul) ve Ragıp Tüzün (lise) Destek Eğitim Merkezi’nden faydalanabilecek.

Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri’nin birebir ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlediği eğitimlerden faydalanmak isteyen öğrenciler, 335 94 90 (Karşıyaka Destek Eğitim Merkezi Lise Grubu) ve 336 00 51 (Demetevler Destek Eğitim Merkezi Ortaokul Grubu) numaralı telefonlardan randevu oluşturabilir.

“Yatırımı çağdaş Türkiye’nin mimarlarına yapıyoruz”

Yenimahalle’ye kazandırılan Destek Eğitim Merkezleri ile çocuğunu kursa gönderecek maddi olanağı olmayan ailelere büyük hizmet sunulduğunun altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle’nin gençlerine büyük önem veriyor, belediye olarak yatırımlarımızın büyük bölümünü gençlerimiz için planlıyoruz. Çocuklarımız donanımlı ve gelecekte söz sahibi bireyler olarak yetişsin istiyoruz. Eğitim kurumlarının salgın sürecinde kapalı olmasıyla derslerinde eksiklikleri bulunan gençlerimiz için Destek Eğitim Merkezlerimiz var gücüyle çalışıyor. Çağdaş Türkiye’nin mimarları bu günün çocukları olacak. Bu düşünceyi temel alarak Yenimahalle’de çalışmaya devam edeceğiz” dedi.