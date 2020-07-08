Kapadokya Gezi Rehberi 2020! Kapadokya Gezilecek Yerler

Kapadokya Gezi Rehberi

Nevşehir sınırları içerisinde yer alan Kapadokya, Hasandağı, Erciyes ve Güllüdağ’ın lav ve küllerinin rüzgarla aşınması sonucu oluşan eşsiz yeryüzü şekilleri ile dünya çapında bir üne sahiptir. Yaşam alanı haline gelen kayaları, kaleleri, açık hava müzeleri, peribacaları ve yeraltı şehirleri ile bambaşka bir dünyaya adım atacağınız bölge, ziyaretçilerine zengin aktivite olanakları da sunmaktadır.

Gün doğumu ve gün batımının en güzel izlendiği noktalara ev sahipliği yapan Kapadokya, tarihi gezilere, doğa sporlarına, balon turlarına ve yöresel eğlencelere doyacağınız özelliklere sahiptir. Kapadokya’da çok sayıda gezilecek yer, denenecek yöresel lezzet, şehre has gece hayatı ve farklı deneyimler kazanacağınız festivaller yer almaktadır.

Kapadokya Gezilecek Yerler

Peribacaları Kapadokya’yı tüm dünyaya tanıtan yeryüzü şekilleridir. Bölgede yer alan dağların, 60 milyon yıl önceki volkanik patlamalarının rüzgardan aşınması sonucu oluşan peribacalarının en güzellerini Zelve Ören Yeri, Göreme Milli Parkı ve Aşıklar Vadisi’nde görebilirsiniz.

Göreme Milli Parkı hem peribacalarını hem de şehrin eşsiz tarihini deneyimleyebileceğiniz en özel noktalardan biridir. 9.614 hektarlık alana sahip olan park, 1986 yılında koruma altına alınmıştır.

Uçhisar ihtişamı ile büyüleyen Uçhisar Kalesi’nin eteklerine kurulmuştur. Kapadokya bölgesinde tarihi gezilerin vazgeçilmez noktaları arasında yer alan Uçhisar aynı zamanda trekking tutkunlarının da rotası olma özelliğine sahiptir.

Güllüdere Vadisi 5 tarihi kiliseye ev sahipliği yapmaktadır. Çavuşin Köyü ile Göreme arasında yer almaktadır.

Ihlara Vadisi muhteşem manzarası ile doğanın kalbinde bir tatil geçirme olanağının yanı sıra Ağaçaltı, Pürenliseki, Kokar, Yılanlı ve Sümbüllü kiliseleri ile tarihi gezilere de olanak sunmaktadır.

Zelve Ören Yeri peribacalarının en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Bu özelliğinin yanı sıra doğa sporlarıyla ilgilenenlerin odak noktası olan Zelve, önemli bir tırmanış yeridir. Tarihi değerleri de göz önünde bulundurulduğunda Zelve Ören Yeri, ziyaretçilerine pek çok olanağı bir arada sunmaktadır.

Ürgüp, Üç Güzeller, kaya mezarları ve Selçuklu Dönemi’nin önemli eserleri ile Kapadokya’nın en popüler yerlerinden diridir.

Paşabağ Rahipler Vadisi mantar formuna sahip peribacaları ile dikkat çekmektedir. Kapadokya’da fotoğraf çekmek için en uygun noktalar arasında yer alan vadi geçmişte keşişlerin inziva noktası olduğundan kayalara oyulmuş şapeller ve odalar bakımından da oldukça zengindir.

Derinkuyu Yeraltı Şehri ismini içindeki derin kuyulardan almaktadır. Temizlenmiş alanı 8 kat olan yeraltı şehri, Kapadokya’daki yeraltı şehirlerinin en büyüğü olma özelliğine sahiptir. Nevşehir’e 30 km mesafede yer almaktadır.

Güvercinlik Vadisi adını kayalara oyulmuş güvercin yuvalarından almaktadır. Hem trekking hem de fotoğraf çekimi için uygun vadilerden biri olan Güvecinlik, Uçhisar’dan başlayıp Göreme’ye kadar uzanan 4 kilometrelik bir alana sahiptir.

Aşk Vadisi Bağlıdere Vadisi olarak da bilinmektedir. Bu vadi doğal güzelliklerinin yanı sıra romantik gezilere ve evlilik tekliflerine de ev sahipliği yapmaktadır.

Zemi Vadisi Göreme Açık Hava Müzesi’nden başlayarak, Kermir Tepesi’nde son bulmaktadır. Yürüyüşe elverişli bir doğaya sahip olan vadi aynı zamanda Saklı Kilise ve El Nazar Kilisesi gibi şehrin en popüler tarihi yapılarının da bulunduğu noktadır.

Göreme Panorama Manzara İzleme Noktası Kapadokya’nın eşsiz dokusunu izleyebileceğiniz en özel yerlerden biridir. Özellikle gün batımında kızıl renge boyanan Kapadokya manzarası oldukça popülerdir.

Özkonak Yeraltı Şehri 4 kattan oluşmaktadır. Avanos’a 13 km mesafede yer alan yeraltı şehrinin M.Ö 400 yılında oyulduğu tahmin edilmektedir.

Avanos Saç Müzesi sadece Kapadokya’nın değil, belki de tüm dünyanın en enteresan müzeleri arasında yer almaktadır. 16 bini aşkın kadın saç tutamının asılı olduğu 500 metrekarelik bir mağara 1998 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Müzenin sahibi Avanos’un meşhur çömlekçisi Chez Galip’ tir.

Güray Müze Avanos’un meşhur çömleklerini, tüm gelişimi ve tarihi ile izleyebileceğiniz en özel noktalardan biridir.

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi bölgenin tarihini, sanatını ve kültürünü 200’den fazla kostümlü bebek ve sahne ile anlatan ve bu yönü ile hem yerli hem de yabancı turistlerin oldukça dikkatini çekmekte olan bir müzedir.

Kapadokya’da Ne Yenir?

Seki Restaurant, Kapadokya’nın ödüllü ve seçkin restoranları arasında yer almaktadır. Güvercinlik Vadisi ve Peribacaları manzarasına sahip olan işletmenin en meşhur lezzeti 44 saatte pişirilen peynirli ve konfi şeftalili kuzu koldur.

Elai Restaurant, Kapadokya’nın ilk gurme restoranı olma özelliğine sahiptir. Türk, Fransız, Orta Doğu mutfaklarından lezzetler sunan restoran Erciyes, Kızıl Vadi ve Güvercinlik Vadisi’nin eşsiz manzarasına sahiptir. Portakallı ördek, patlıcan beğendili şaşlık kebabı, Lübnan kibbesi ve dil balığı buğulama meşhur yemekleridir.

Köy Evi Restaurant, sıcak ortamı ile lezzetli yemekler sunan bir aile işletmesidir. En meşhur yemeği testi kebabı olan işletmenin masaya ikram olarak gelen turşusu ve salatası da oldukça lezzetlidir.

Muti Restaurant, 250 yıllık bir kervansarayın içerisinde konuklarını ağırlamaktadır. Osmanlı ve Türk mutfağından oluşan bir menüye sahip olan işletmenin peynirli mantısı, dana yanağı ve hamsili lahana dolması en meşhur yemekleridir.

Old Greek Restaurant, Asmalı Konak dizisinin çekildiği konakta hizmet vermektedir. Ev baklavası ve yaprak sarması ile dikkat çekmektedir.

Uranos Sarıkaya Restaurant, Avanos’ta testi kebabı ile ünlenmiş bir işletmedir. Yerin altında hizmet veren restoranda taş masalar da oldukça dikkat çekmektedir.

Bizim Ev, tıpkı adı gibi konuklarını kendi evlerindeki kadar rahat hissettiren bir işletmedir. Pastırmalı kuru fasulye, Avanos mantısı ve ciğer, restoranın en çok tercih edilen yemekleri arasında yer almaktadır.

Kapadokya’da Gece Hayatı

Kapadokya, hem yerli hem de yabancı turistlerin yılın dört mevsimi Türkiye’de en çok tercih ettiği tatil noktaları arasında yer alır. Bu özelliğinden dolayı bölgede, çok sayıda bar ve gece kulübü hizmet vermektedir. Kapadokya gece hayatında en çok dikkat çeken eğlence hizmeti ise kuşkusuz Türk Geceleri olmaktadır.

Angel Cafe Bistro Bar, Ürgüp’te hem kapalı hem de açık alanı ile konuklarını ağırlamaktadır. Temenni Tepesi manzarasına sahip olan işletmede, hem canlı müzik dinleyebilir hem de gecenin geç saatlerine kadar dans edebilirsiniz.

Adonis Disco Bar, bir bölümü disko, bir bölümü türkü bar olarak hizmet veren bir işletmedir. Farklı zevkleri bir araya getiren işletme Ürgüp’te hizmet vermektedir.

Asım’ın Yeri fasıl ve musikiden hoşlananların oldukça dikkatini çeken bir işletmedir.

Red Red Wine, Kapadokya’nın meşhur şaraplarını, şömine başında tadabileceğiniz, sıcak ve samimi bir işletmedir.

Yaşar Baba Uçhisar’da Türk Gecelerinin ilk başladığı işletmedir. Şovlarının yanı sıra bu mekan yemekleriyle de memnuniyet vadetmektedir.

Evranos Restaurant, Avanos’ta Türk gecelerinin vazgeçilmez adresleri arasında yer almaktadır.

Kapadokya Festivalleri ( Etkinlikleri ) Ve Kapadokya’ya Ne Zaman Gidilmeli?

Kapadokya Renkli Çadır Festivali, her yıl Haziran ayında düzenlenmektedir. Ortahisar’da düzenlenen festivalde balon turları, atv turları, at turları, kamp oyunları, yoga gibi pek çok aktivite düzenlenmektedir.

Cappadox, Kapadokya’nın doğa dostu festivalidir. Bölgenin en meşhur organizasyonları arasında yer alan Cappadox, 2016, 2017 ve 2018’de her yıl Haziran ayında düzenlenmiştir. Daha sonra 2 yılda bir düzenlenme kararı alınmıştır. Güneş enerjisiyle çalışan yayın sahnesinden, festivalleri canlı olarak yayınlayarak tüm dünyayla buluşturmaktadır.

Kapadokya Bisiklet Festivali, her yıl Ağustos – Eylül ayları arasında düzenlenmektedir ve 4 gün sürmektedir. Ürgüp’te düzenlenen festivale tüm dünyadan bisikletçiler katılmaktadır.

Ürgüp Uluslararası Bağ Bozumu Festivali, 49 yıldan bu yana gerçekleştirilmektedir. Her yıl Eylül ayında düzenlenen organizasyonda çeşitli etkinlikler, yarışmalar ve konserlerin yanı sıra yemek stantları ile yöresel lezzetler tanıtılmaktadır.

Kapadokya Geleneksel Yemek Festivali, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu ve Kapadokya Aşçılar Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen festivalde bölgenin yöresel lezzetleri tanıtılmaktadır.

Kapadokya Ultra Trail, her yıl Ekim ayında gerçekleştirilmektedir. Kapadokya’nın doğal güzellikleri arasında düzenlenen bu organizasyon bir koşu festivalidir.

Kapadokya, karasal iklim özelliklerine sahiptir. Bu nedenle en güzel Kapadokya gezisi bahar aylarında gerçekleşmektedir. İklimsel değerlendirmeler bu yönde olsa da, Kapadokya dört mevsim sunduğu birbirinden özel manzaralarla konuklarını ağırlamaktadır. Kapadokya tatiliniz sırasında festivallere de katılmayı tercih ederseniz bu organizasyonların en yoğun olduğu ay Haziran olurken, yazın diğer aylarında ve bahar aylarında da çeşitli festivaller düzenlenmektedir.

Konaklamanız İçin Kapadokya’nın Popüler Otelleri

Kapadokya Hill Hotel & SpaNevşehir il merkezine 4 kilometre, Nevşehir Otogar’a 9 kilometre, Kapadokya bölgesine 15 kilometre ve Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na ise 33 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste, 43 oda bulunmaktadır. SPA olanakları ile ön plana çıkan tesiste, 1 adet açık yüzme havuzu ve 1 adet kapalı havuz hizmet vermektedir. Tesis özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Tekkaya Cave Hotel Nevşehir (Kapadokya) Havaalanı'na 40 km, Kayseri Havaalanı'na 75 km mesafede yer almaktadır. 15 odaya sahip olan tesis, oda kahvaltı konseptinde hizmet vermektedir. Tesiste 1 adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Mağara tipindeki bu otelin tüm detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.