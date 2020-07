Türk ilaç firması Covid-19 tedavisinde önerilen ilacının ilk üretimini gerçekleştirdi!

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim ile Novelfarma, yapmış oldukları stratejik iş birliği anlaşmasıyla, Novelfarma tarafından geliştirilen ve COVID-19 tedavi protokolüne giren Favipiravir etken maddeli ilacın Türkiye’deki ilk üretimini gerçekleştirdi. Şubat ayında hastalığın çıktığı Çin’de tedavi protokolüne alınan, ülkemizde ise son olarak 19 Haziran’daki Sağlık Bakanlığı güncel tedavi kılavuzunda kullanım alanı genişletilen Favipiravir etken maddeli ilaçtan ilk etapta 400 bin tablet üretildi.

Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim’in Ar-Ge gücü ve tecrübesiyle sadece 1 hafta gibi rekor sürede teknoloji transferi dahil tüm hazırlıkları tamamlanan ilaç, Türkiye’de ilk defa Abdi İbrahim’in uluslararası standarttaki yüksek teknoloji donanımlı Esenyurt tesislerinde üretildi, Türkiye’de sadece Novelfarma tarafından Sağlık Bakanlığı’na 200.000 tableti hibe edildi ve ilacın ilk ihracatı yapıldı.

Türkiye’nin lider ilaç şirketi Abdi İbrahim, 108 yıllık tecrübesi ve güçlü üretim altyapısıyla ülkemizin COVID-19 ile mücadelesinde öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Salgının ilk başladığı günlerde tedavi protokolüne alınan klorokin fosfat etken maddeli ilacın hammaddesini Hindistan ve Çin’den olağanüstü şartlarda temin ederek ilacın üretimini gerçekleştiren ve 1,6 milyon tableti Sağlık Bakanlığı’na bağışlayan Abdi İbrahim, şimdi de tedavi protokolüne giren ve Novelfarma tarafından geliştirilen Favipiravir etken maddeli ilacın üretiminde stratejik rol üstlendi.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut: ‘’Tarihi bir dönemden geçiyoruz, tüm dikkatimizle misyonumuzun gereğini yerine getiriyor, hayatı iyileştirmek için çalışıyoruz’’. Abdi İbrahim’in 108 yıllık ilaç sektörü tecrübesiyle Türkiye’nin tarihine tanıklık eden köklü bir marka olduğunu hatırlatan Nezih Barut, ‘’Köklü markalara tarih farklı sorumluluklar yükler. Biz bir asrı aşkın süredir hayatı iyileştirmek için çalışıyoruz. Ülkemizin milli ve lider markası olmanın gururunu taşıyoruz. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı pandemi sürecinde her güne aynı sorumluluk bilinciyle uyandık. Klorokin fosfat bazlı ilacımızı kendi adımıza üretip Bakanlığımıza hibe etmenin ardından, ülkemizin yüz akı ilaç firmalarından Novelfarma tarafından geliştirilen ve hastalığın tedavisindeki en etkili ilaçlardan biri olan Favipiravir’in üretimine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. İlacın yurtiçinde üretilmesi ve bir an önce hastalara ulaştırılması en kritik meseleydi. Bunun için de teknoloji transferinin yapılması elzemdi. Bu operasyonlardaki tecrübemiz, teknik uzmanlığımız, yönetim becerimiz ve iş birliği odaklı çalışma anlayışımızla 1 haftada her türlü kaynağı tahsis ederek Favipiravir’in Türkiye’deki ilk üretimini gerçekleştirdiğimiz bu olağanüstü süreçte, ilacın hastalarımıza ulaşmasında emeği geçen Abdi İbrahim ve Novelfarma çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum’’ dedi.

Aynı zamanda İlaç İşverenleri Endüstrisi Sendikası Başkanlığı’nı da yürüten Nezih Barut, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

‘’Pandeminin ilanıyla birlikte Abdi İbrahim olarak tüm dikkatimizle temel misyonumuza yani iyileştirmeye odaklandık. Şirket içinde medikal ekiplerden, Ar-Ge’den, ruhsatlandırmadan, iş geliştirmeden ve farklı departmanlardan temsilcilerin yer aldığı çevik çalışma grupları oluşturduk. Temel amaçlarımızdan biri de sektör lideri olan şirketimizin bilgi birikiminden, yüksek teknolojik üretim gücünden ve güçlü altyapısından Covid-19’un tedavisine yönelik çalışmalar yapan sektör oyuncularının yararlanmasına hizmet etmekti. Her sabaha tarihi bir dönemden geçtiğimizin bilinciyle uyandık. Sürecin hemen başında Sağlık Bakanlığı’na hibe ettiğimiz ilacımızın yanı sıra vizyoner ve dinamik bir yaklaşıma sahip iş ortağımız Novelfarma’ya verdiğimiz hızlı üretim desteği de bu bilinç ve refleksimizin doğal bir sonucudur.’’

Yerli ilaç sanayiinin öneminin pandemi sürecinde çok net bir şekilde öne çıktığını belirten Nezih Barut, ‘’Biz her zaman yatırımın gücüne inanıyoruz. Ar-Ge’ye daha fazla pay ayırabilmek için daha fazla üretmemiz, daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Abdi İbrahim olarak üretim tesislerimize bunca yatırım yapmamız stratejik bir karar. Biz Türkiye’nin hem kimyasal hem de biyoteknolojik ilaçta üretim üssü olabileceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Novelfarma Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Alp ise;“Yerli ve milli üretim olan ürünümüzün ruhsatını 10 Temmuz’da aldık. Şu anda tüm dünya hakları Novelfarma’nındır. Etkin madde özel anlaşma ile bize özel üretildi. Bir aydan daha az sürede kendi Ar-Ge tesisimizde ürünü geliştirdik. Yine bir ay gibi çok kısa sürede biyoeşdeğerlik çalışmasını yaptık. Ar-Ge personelimizin tamamının 35 yaş altında genç bir ekipten oluşması da bizim için gurur vesilesidir. Üretim için diğer firmalar, pandemi olmasına rağmen yüksek fiyatlar talep ettiler. Ancak Abdi İbrahim tüm üretimini durdurarak rekor sürede teknoloji transferini yapıp üretimi gerçekleştirdi. Bu ilaç tamamen yerli ve milli üretim olması bakımından çok önemli. Bu nedenle tüm Abdi İbrahim ekibine başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nezih Barut olmak üzere ayrıca teşekkür ederiz. Ruhsatımızı aldık ve söz verdiğimiz hibeleri 11 Temmuz’da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna teslim ettik ve uçak ambulanslar ile tüm illere dağıtıldı” dedi.

Yasin Alp sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hibe veren tek firmayız ve bu şekilde fiyatların yüzde 80 oranında düşmesine vesile olduk. Bu nedenle devletimize maliyeti daha da azalmış oldu. Novelfarma olarak yetim ilaç ve onkoloji ilaçları geliştirip ruhsatlandırıyoruz. Bugüne kadar hiçbir projemiz için devlet desteği ya da hibe almadık. Tamamı kendi özkaynaklarımızla karşılandı. Şu anda 30’a yakın ruhsat başvurumuz var ve ayrıca 50’ye yakın Ar-Ge çalışmamız da devam etmektedir.”