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15 Tem 2020 - 14:12- Siyaset G: 15 Tem 2020 - 17:19

İstihdam Kalkanı Paketi TBMM’ye sunuldu - Ankara

‘İstihdam Kalkanı Paketi’ TBMM’ye sunuldu. Kanun Teklifi ile Kısa Çalışma Ödeneği’nde yeni şartlar belirlendi. Teklifte ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.
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Özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların, çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde, sosyal güvenlik primlerinin sigortalı ve işveren paylarının tamamı, üç ay süreyle işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Teklifle kısa çalışma uygulamasının, sektörel bazlı uzatılması da söz konusu olabilecek. Bu sektörleri ve teknik detayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı belirleyecek.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA İLİŞKİN DE BİR DÜZENLEME GELDİ

Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde; sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi, fesih engelinin istisnaları arasına eklendi.

Teklife göre işten çıkarma yasağında süre de uzayabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran 2021’e kadar, üçer aylık dönemler halinde uygulamayı uzatabilecek.

İş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin zorunluluk ise pandemi nedeniyle eğitimlerin aksaması ve sınavların gerçekleştirilememesi sebebiyle oluşacak uzman ve hekim açıklarını önlemek adına 2023 sonuna ertelendi.

Bu arada yabancı plakalı araçlarla Türkiye’ye gelen gurbetçi vatandaşların, karayollarında gerçekleştirdiği ihlalli geçişlerde uygulanacak idari para cezaları, artık yerli plakalı araçlarla aynı düzenlemelere tabi kılınacak.

Bir diğer düzenlemeye göre ise Soma’daki kömür ocaklarında çalışan ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde hizmet akdi sona erdirilen işçiler tazminatlarını Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’ndan alabilecek.
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15 Tem 2020 - 14:12 İHA Ankara- Siyaset

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