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16 Tem 2020 - 18:26- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,20 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 398 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,20 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 645 liradan, 363 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367 liradan, 2 bin 564 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 584 liradan, bin 282 liradan alınan Yarım Ziynet bin 292 liradan ve 641 liradan alınan Çeyrek Ziynet 646 liradan satıldı.

(İHA)

16 Tem 2020 - 18:26 İHA İstanbul- Ekonomi

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