Hırsızlık Sigortası Nedir? Hırsızlık Sigorta zararın ne kadarını öder?

Hırsızlık Sigortası Nedir?Hırsızlık sigortası kapsamı, poliçede belirlenen sigortalı yerlerde (ev, iş yeri vs. gibi) hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsün belirli şekillerde yapılması ile belirlenen sınırlardır. Buna göre hırsızlık sigortası kapsamında;

Hırsızlık yapılan yerde kırma, delme, yıkma ya da belirli yere zorla girme,

Belirli araç ve gereçler kullanarak bir yere tırmanma veya aşma suretiyle girme,

Belirli yere asıl anahtarla veya girilen yerin anahtarı kopyalanarak izinsiz girme,

Şifre yardımıyla kilit açılarak girme,

Zorla girme, yaralama, öldürme veya şiddet kullanma,

Gibi durumlarda kişilerin hakları hırsızlık sigortasıyla teminat altına alınmıştır.

Hırsızlık Sigortası Bedelinin Kapsamı Nelerdir?

Hırsızlık sigortası bedeli, sigortalıya ve sigortalının yanında ikamet eden kişilere ait sigortalanabilir kıymetler içerisinde yer almaktadır. Hırsızlık yapmak amacıyla, sigortalanan kıymetlerin bulunduğu yerlere girilmesi ve bu yerlere girilirken oluşabilecek olan zararların karşılanması da hırsızlık sigortası bedeli kapsamında alınmaktadır.

Kişilerin bu sigortaları yaptırırken dikkat etmeleri gereken en önemli husus, bu sigorta içerisine dahil etmek istedikleri istisnai hükümler için, sözleşme esnasında özel hükümler koydurabilmeleridir.

Hırsızlık Alarmı Sistemlerine Neden İhtiyaç duyurulur?

Hırsızlık alarm sistemleri, günümüzde neredeyse her yerde kullanılan ve özellikle hırsızlıkla mücadelede oldukça önemli olan bir korumacı faktör olarak bilinmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile suçlarla mücadelede büyük adımlar atılmakta ve her an kişilerin kendilerinin ve sahip oldukları eşyaların güvenliğini korumada oldukça etkili olunmaktadır. Bu adımlardan en önemlisi de hem iç hem de dış mekanlarda oldukça kolay ve başarılı bir şekilde kullanılabilen güvenlik sistemleridir. Evinize ya da iş yerinize izinsiz bir giriş olduğu anda anında devreye giren bu sistemler sayesinde anında hırsızlık engellenmekte, kişilerin can ve mal güvenlikleri sağlanabilmektedir.

Hırsızlık Alarmları Çeşitleri Nelerdir?

Hırsızlık alarmı çeşitleri, kullanıldıkları mekanlara ve taleplere göre oldukça farklılaşmakta ve geniş bir yelpazeye sahip olmaktadırlar. Bu sistemlere verilebilecek en basit örnek 100 desibellik sesleri ile çevreyi uyaran sistemlere sahip olan harici ve dahili sirenler sistemlerinden oluşmaktadır. Özellikle yüksek ses sayesinde oldukça caydırıcı olabilen bu sistemlerin bazılarında ise görüntülü hareket dedektörleri de yer alabilmektedir. Hırsızlık alarmı çeşitleri kişilerin kullanmak istedikleri mekanlara ve yerlere göre oldukça farklı özelliklere sahiptir.