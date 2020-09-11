Okulda Evli Öğretmen Sapkınlığı! Erkek Öğrencisine Tecavüz Etti, Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor!

Birleşik Krallık’a bağlı dört ülkeden biri olan Galler’de yaşanan olayda 28 yaşında ve evli kadın beden eğitimi öğretmeni Katie Smith tarafından 14 yaşındaki erkek öğrencisine kıyafetsiz fotoğraflarını ve cinsel içerikli mesajlar göndermesinin ardından erkek öğrencisini okulun malzeme deposuna götürerek cinsel istismarda bulunan öğretmen için yargı kararını verdi.
Öğrencisi İle İki Defa İlişkiye Girmiş
Galler’de bir okulda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 28 yaşındaki kadın 14 yaşındaki bir öğrencisine cinsel içerikli mesajlar göndermesinin ardından kısa süre sonra öğrencisi ile ilişki yaşamaya başladı. Öğrenci ise okulun malzeme deposunda ve bir kere de parkta olmak üzere iki defa cinsel ilişkiye girdiği öğrenilen öğretmen, öğrencisine yolladığı fotoğraflarının çocuk tarafından arkadaşlarına gönderilmesinin ardından bu ilişkisini bitirme kararı aldı.
Çocuk ise annesine öğretmeni ile yaşadığı ilişkiyi anlatmasının ardından annesi durumu polise bildirerek öğretmenden şikayetçi oldu. Hakkında dava açılan öğretmen mahkemede öğrencisi ile ilişki yaşadığını kabul etti. Evliliğinde sorun yaşadığını ve görünüşünden memnun olmadığını ve başkalarının kendisine iltifat etmesine ihtiyacı olduğunu söyleyen kadın dikkat çekmek için öğrencisi ile ilişki yaşadığını itiraf etti.
Üç Yıl Hapis Cezası Verildi
Yargılama süreci sonunda öğretmen hakkında üç yıl hapis cezasının verilmesinin ardından hakim hapis cezası kararını okurken kadın gözyaşlarına hakim olmadı. Öte yandan davanın hakimi Kara Shead tarafından öğretmenin ruhsal sorunları olduğuna ancak çocuk taciz eden yetişkinler için sert mesaj verilmesi için hapis cezası verdiğini ifade etti.
Hakkında üç yıl hapis cezası verilen kadın hakkında ayrıca psikolojik tedavi uygulanmasına da karar verildiği öğrenildi. Olay kısa dünya basınında da yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.