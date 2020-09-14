Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Eyl 2020 - 16:37- Asayiş G: 14 Eyl 2020 - 16:38

Eşi tarafından kızının gözleri önünde benzin dökülerek yakılmıştı! Sanığın savunması kan dondurdu

Diyarbakır'da eşinin üzerine benzin döküp yakarak ölümüne, kızının da yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Can Y'nin yargılanmasına başlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Diyarbakır'da benzinle yaktığı eşi Güllü Y'nin ölümüne, kızı Dilek Y'nin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Can Y'nin yargılanmasına başlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" ile "çocuğa ve alt soya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanan sanık Can Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunma yapan Can Y, çalışmasına rıza göstermediği için eşi ile sürekli bu konuda aralarında tartışma yaşandığını iddia etti.

Yaşanan tartışmalar nedeniyle eşinin kendisini karakola şikayet ettikten sonra çocukları alarak kadın sığınma evine yerleştiğini belirten Can Y, "Bir süre sonra aynı iş yerindeki Sertaç isminde birisi beni arayarak, eşimin yanında olduğunu ve bu işin peşine düşmemem için beni uyardığını belirtti. Bu kişiyle telefonda tartıştık ve birkaç gün sonra da eşimle barışıp ayrı eve taşındık." dedi.

Yeni eve taşındıktan sonra eşiyle geçmişi geride bırakmaya karar verdiklerini ve iki gün sorun yaşamadıklarını öne süren Can Y, eşinin tekrar aynı iş yerinde çalışmak istediğini söylemesi üzerine yine tartıştıklarını iddia etti.

Can Y, savunmasında şunları kaydetti:

"Bana, 'Ya o iş yerinde çalışırım ya seni boşarım ya da Sertaç beni yine götürür.' dedi. Diğer arkadaşlarıyla bağ bahçe işinde çalışmasına izin verdim. Eve gelince Sertaç'ın yanında çalışmak istediğini söyleyince yine tartıştık. 'Seni sevmiyorum Sertaç'ı seviyorum, onun yanında mutluydum.' sözleri üzerine tokat attım. Sinir krizi geçirdi ve kendisini aracın altına atmak istedi. Buna müsaade etmedim ne yaptıysam sakinleşmedi. Gözüm döndü. Gözümü açtığımda her yer yangın yerine dönmüştü."

Mahkeme başkanının daha önceki ifadelerinde Sertaç isimli kişiden neden bahsetmediğin sorması üzerine sanık Can Y, o dönem 3 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü, ne söylediğini hatırlamadığını ve bugün verdiği beyanlarının doğru olduğunu ileri sürdü.

- Yaralanan kızı babadan şikayetçi oldu

Söz konusu olay sırasında yaralanan sanığın kızı Dilek Y, "Babam değil o benim. Sürekli tartışıyordu. Anneme işe gitme derdi ama o akşama kadar da evde yatardı. Olaydan önce tartışmaları artmıştı ve annemi dövüyordu. Bazen bizi de döverdi. Annemle sığınma evinde 3 gün kaldık." diye konuştu.

Olay günü babasının işten gelen annesi ile şoförün yanındaki koltukta oturduğu iddiasıyla tartıştığını dile getiren Dilek Y, ifadesinde şöyle dedi:

"O adam (baba) tartışma sırasında anneme tokat atarak evden çıktı. Nereye gittiğini bilmiyorum. Annem de arkadaşından para alarak ekmek almak için fırına gitti. Evde tektim. Bir süre sonra evin dışında bağrışma sesleri geldi. O adam, annem ve annemin iki arkadaşı arasında tartışma çıktı. Sonra annem eve geldi ve tartıştılar. Ben de onlarla aynı odadaydım. O adam banyoya girdi. Ben dışarı çıkacak sandım. Sonra elinde benzin dolu şişeyle geldi ve annemle benim üzerime döktü. Bir miktar da kendi üzerine döktü. Annem beni dışarı çıkarmaya çalıştı, ancak çıkmadım. Elindeki çakmağı yakmasıyla her taraf alev aldı. Ben ve o banyoya geçtik söndürmek için. Annem balkondan aşağı düşmüştü. Ben ve çevredekiler söndürmeye çalıştık ama sönmedi. Sonra çeşmeden suyla söndürdük. Sağlık ekipleri gelip hastaneye götürdü. Sanıktan şikayetçiyim."

Güllü Y'nin annesi Remziye S. ise sanığın daha önce kızının kafasında şişe kırdığını, ikametinden de silah zoruyla çıkardığını öne sürerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı, üzerine isnat edilen suçtan sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, sanık Can Y'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, 17 Ekim 2019'da gerçekleşen olayda, Can Y. hakkında "eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" ile "çocuğa ve alt soya karşı canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Biri bebek 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin davada karar çıktı! mask
Biri bebek 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıya ilişkin davada karar çıktı!
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 sığınmacı yakalandı mask
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 sığınmacı yakalandı
Eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti! mask
Eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti!
Balık avlamaya gitti, cesedi bulundu mask
Balık avlamaya gitti, cesedi bulundu
Şehit cenazesinde kahreden yıl dönümü detayı! mask
Şehit cenazesinde kahreden yıl dönümü detayı!
HDP'li eski Belediye Başkanı Nazlier'in yargılandığı davada flaş gelişme! mask
HDP'li eski Belediye Başkanı Nazlier'in yargılandığı davada flaş gelişme!
Suriye'deki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi Kilis'e getirildi mask
Suriye'deki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi Kilis'e getirildi
Acı Olay! Üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask
Acı Olay! Üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika! İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı! mask
Son Dakika! İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı!
SON DAKİKA! Türk Kızılay aracına silahlı saldırı! Kızılay personeli şehit oldu mask
SON DAKİKA! Türk Kızılay aracına silahlı saldırı! Kızılay personeli şehit oldu

14 Eyl 2020 - 16:37 AA - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şehit cenazesinde kahreden yıl dönümü detayı! mask
Şehit cenazesinde kahreden yıl dönümü detayı!
HDP'li eski Belediye Başkanı Nazlier'in yargılandığı davada flaş gelişme! mask
HDP'li eski Belediye Başkanı Nazlier'in yargılandığı davada flaş gelişme!
Suriye'deki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi Kilis'e getirildi mask
Suriye'deki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi Kilis'e getirildi
Acı Olay! Üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask
Acı Olay! Üzerine dolap düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kumar oynayan 19 kişiye 60 bin 420 lira ceza mask
Kumar oynayan 19 kişiye 60 bin 420 lira ceza
Kırıkkale-Samsun yolunda tuğla yüklü tır yandı mask
Kırıkkale-Samsun yolunda tuğla yüklü tır yandı
Anket 'Yakın gelecekte Yunanistan ile ciddi bir çatışma riskini nasıl görüyorsunuz?'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Milli Eğitim Bakanlığından Son Dakika Açıklaması! mask
Milli Eğitim Bakanlığından Son Dakika Açıklaması!
Son Dakika! 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı mask
Son Dakika! 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı
Okulda Evli Öğretmen Sapkınlığı! Erkek Öğrencisine Tecavüz Etti, Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor! mask
Okulda Evli Öğretmen Sapkınlığı! Erkek Öğrencisine Tecavüz Etti, Milyonlar Bu Olayı Konuşuyor!
Milletvekili Paylaşmıştı... Bakan Koca'dan Ölüm Raporu Açıklaması mask
Milletvekili Paylaşmıştı... Bakan Koca'dan Ölüm Raporu Açıklaması
Pozitif vakalar yoğunlaştı, bir köy daha karantinaya alındı mask
Pozitif vakalar yoğunlaştı, bir köy daha karantinaya alındı
Son Dakika! Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı! Genelge 81 il valiliğine gönderildi mask
Son Dakika! Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı! Genelge 81 il valiliğine gönderildi

GALERİ

Mehmet Ali Erbil'in Son Hali Sevenlerini Şoka Soktu! Kolları, Bacakları... İşte o video ve fotoğraflar! mask
Mehmet Ali Erbil'in Son Hali Sevenlerini Şoka Soktu! Kolları, Bacakları... İşte o video ve fotoğraflar!
Temizlik işçilerinden çevreyi kirletenlere Karadeniz şivesiyle tepki mask
Temizlik işçilerinden çevreyi kirletenlere Karadeniz şivesiyle tepki
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 sığınmacı yakalandı mask
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 sığınmacı yakalandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyenlerini Kalpten Götürecek O Haber: Polat Alemdar mı Geliyor? mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İzleyenlerini Kalpten Götürecek O Haber: Polat Alemdar mı Geliyor?
Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın adı parkta yaşatılacak mask
Kovid-19'dan ölen tıp öğrencisi Merve Mercan'ın adı parkta yaşatılacak
Müge Anlı Bile Dayanamadı Gözleri Doldu! 14 Yaşındaki Küçük Kız İnternetten Tanışıp... mask
Müge Anlı Bile Dayanamadı Gözleri Doldu! 14 Yaşındaki Küçük Kız İnternetten Tanışıp...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL