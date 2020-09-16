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16 Eyl 2020 - 16:24- Dünya G: 16 Eyl 2020 - 16:26

Esed rejiminin Kovid-19 vaka ve ölümlerini gizlediği iddia edildi... Açıklanan rakamların çok daha üzerinde...

İngiltere merkezli bir sağlık araştırmaları kuruluşu, Suriye'nin başkenti Şam'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 98,75'inin sayılmadığını iddia etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İngiltere merkezli bir sağlık araştırmaları kuruluşu, Suriye'nin başkenti Şam'daki yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) vakalarının yüzde 98,75'inin sayılmadığını iddia etti.

İngiltere'nin önde gelen eğitim kuruluşu Imperial College London'a bağlı Küresel Bulaşıcı Hastalıklar Analiz Merkezi, Esed rejiminin kontrolü altındaki Şam'da Kovid-19 vakalarına dair yeni bir araştırma yayımladı.

Araştırmaya göre, Esed rejimi başkent Şam'daki yeni tip koronavirüs vakalarının yalnızca yüzde 1,25'ini resmi olarak açıklıyor. Buna göre, Esed rejimi 80 vakadan yalnızca 1'ini değerlendirmeye alıyor.

Yapılan araştırmada, eylül ayının başlangıcından bu yana Şam'da Kovid-19 nedeniyle 4 bin 340 ölümün gerçekleşmiş olabileceği bildirildi.

Raporda, başkent dışındaki bölgelerde de yeni tip koronavirüse bağlı vaka ve ölümlerin, açıklanan rakamların çok daha üzerinde olabileceğine dikkat çekildi.

Söz konusu araştırmanın, Şam'da ismini vermek istemeyen hastane çalışanı ve doktorların paylaştığı raporlar, temmuz ve ağustos ayları arasında ölümlerin arttığına dair bölgedeki insanların paylaştığı vefat belgeleri ve hastanelerin salgın süresi boyunca doluluk oranlarının istatistiklerine dayanarak yapıldığı belirtiliyor.

Esed rejimi salgının başlangıcından bu yana kontrol ettiği bölgelerdeki toplam vaka sayısını 3 bin 614, toplam vefat sayısını ise 160 olarak açıklamıştı.
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16 Eyl 2020 - 16:24 AA Ankara- Dünya

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