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20 Eyl 2020 - 19:19- Asayiş G: 20 Eyl 2020 - 19:20

Tayfun Demir kimdir? Tayfun Demir kaç yaşında, nereli? 52 yıl hapis cezası bulunan Youtuber Tayfun Demir yakalandı mı?

Hakkında kesinleşmiş 52 yıl hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni Muğla'da yakalandı
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Muğla'da, kendisini 2007'de sahte belgelerle ölmüş gibi gösterdiği iddia edilen ve hakkında çeşitli suçlardan 52 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni Tayfun Demir, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıtlarda 2007'de ölmüş görünen fakat aynı isimle sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Demir'in (38) hesaplarını takibe aldı.

Yapılan incelemede, Demir’in paylaşım yaptığı yerlerin Menteşe ilçesine bağlı Gazeller Mahallesi olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Demir'i gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

Hakkında 6 ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan kesinleşmiş 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 44 ayrı suçtan aranan Demir'in 2007'de sahte belgelerle kendini öldü göstererek nüfustan kaydını sildirdiği öne sürüldü.

Sosyal medya fenomeni Demir, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YouTube'da 435 bin aboneye sahip olduğu öğrenilen Demir'in sosyal medya paylaşımlarında yaşadığı kırsal mahalledeki taş yapılar ve hayvanlar üzerine paylaşımlar yaptığı görüldü.

Youtuber Tayfun Demir Bir Paylaşım

20 Eyl 2020 - 19:19 AA Muğla- Asayiş

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