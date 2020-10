Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Azerbaycan’a Destek

Türk Kızılayı’nın, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalardan etkilenen bölge halkına ulaştırılmak üzere; Azerbaycan'a acil insani yardım malzemesi taşıyan konvoyu yola çıktı. Çıkan konvoy sonrası destek mesajı yayınlayan ve Türk Kızılay yetkilileri ile görüşen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Bundan sonra atılacak her adımda ve yardımda Gölbaşı Belediyesi olarak bizde varız” ifadelerini kullandı.

İki devlet tek millet vurgusu yaparak Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türk Kızılay ile iletişime geçtiklerini ve gerekli görüşmeleri yaparak ihtiyaç listesine destek olacaklarını söyleyerek “Türk Kızılay yaptığı her çalışmada sadece ülkemizde değil sınırlarımız dışında da varlığını hissettirmeye ve yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bizde gerekli görüşmelerimizi bu kapsamda sağladık. Üzerimize düşen her türlü görevi layığı ile yerine getirmek için hazırız. Hem Türk Kızılay’ının hem de Azerbaycan’ın yanındayız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’ındır, Karabağ Türklerindir. Bu zor günleri birlikte aşacağız” açıklamasında bulundu.