Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Eki 2020 - 16:29- Sağlık G: 15 Eki 2020 - 16:36

Bilim insanlarından Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık yönteminin çok tehlikeli olduğu uyarısı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede toplumsal bağışıklık yöntemine ilginin tekrar arttığını belirterek, bu yolla salgını durdurmaya çalışmanın "çok tehlikeli bir yanlış" olduğu uyarısında bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19) mücadelede toplumsal bağışıklık yöntemine ilginin tekrar arttığını belirterek, bu yolla salgını durdurmaya çalışmanın "çok tehlikeli bir yanlış" olduğu uyarısında bulundu.

Farklı ülkelerden önde gelen 80 bilim insanı tıp dergisi Lancet'e yolladıkları ortak mektupta, toplumsal bağışıklığın Kovid-19'la mücadelede bilimsel bir karşılığının olmadığını bildirdi.

Mektupta, salgındaki ikinci dalga nedeniyle birçok ülkede kısıtlamaların yeniden uygulanmaya başladığı, bunun yaygın şekilde moral bozukluğu ve güven sorununa yol açtığı ve bu sebeple son dönemde toplumsal bağışıklığa ilginin tekrar arttığı belirtildi.

Yaşlıları ve kronik rahatsızlığı bulunanları bu yöntemle korumanın yanlış olduğu vurgulanan mektupta, Kovid-19'un risk grubunda olmayanlar arasında yayılmasına izin vermenin de tehlikeli olduğuna dikkat çekildi.

Mektupta, "Gençler arasında kontrolsüz bulaşma, ölüm oranlarını arttırma riski de taşıyor. Ölümlere ek olarak, bu durum iş gücünü olumsuz etkileyecek ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasını engelleyecek. Kovid-19'un toplumda yayılmasını kontrol etmek, güvenli ve etkili aşılar bulunana kadar toplumları ve ekonomileri korumanın en iyi yoludur." ifadelerine yer verildi.

Nüfusun büyük bir kısmının uzun süreli izolasyonunun pratikte imkansız olduğunun ve etik olmadığının aktarıldığı mektupta, toplumdaki virüs seviyesini bastırmak için acil harekete geçilmesi çağrısında da bulunuldu.

Mektuptaki imzacılar arasında, İngiltere hükümetinin eski bilim danışmanı Sir David King, Dünya Sağlık Örgütü eski direktörü Anthony Costello, viroloji uzmanı Prof. Deenan Pillay ve Avrupa Halk Sağlığı uzmanı Prof. Martin McKee de bulunuyor.

- Toplumsal bağışıklık

Toplumsal bağışıklık metodunda düşük risk grubunda olanların virüse yakalanması böylece toplumunun, salgına karşı bağışıklık kazanması amaçlanıyor.

Yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların izole edildiği bir ortamda özgürlükleri kısıtlanmadan hareket edebilen düşük risk grubundaki kişilerin en az yüzde 60'ına Kovid-19 bulaşması toplumsal bağışıklık için yeterli kabul ediliyor.

# tıp dergisi Lancet, Toplumsal bağışıklık, yeni tip koronavirüs
# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da Koronavirüste Son Dakika! Yeni Önlem Kararları Yürürlüğe Girdi... Bunları Yapmak Artık Kesinlikle Yasak! mask
Ankara'da Koronavirüste Son Dakika! Yeni Önlem Kararları Yürürlüğe Girdi... Bunları Yapmak Artık Kesinlikle Yasak!
DSÖ'den "Kovid-19 vakaları katlanarak artıyor" uyarısı mask
DSÖ'den "Kovid-19 vakaları katlanarak artıyor" uyarısı
15 Ekim Ankara Koronavirüs Tablosu - Ankara'da Vaka Sayısı Net Bir Şekilde Belli Oldu... mask
15 Ekim Ankara Koronavirüs Tablosu - Ankara'da Vaka Sayısı Net Bir Şekilde Belli Oldu...
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı mask
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı
Validen korkutan sözler! Vaka sayısı 3 kat arttı! - Video Haber mask
Validen korkutan sözler! Vaka sayısı 3 kat arttı! - Video Haber
Kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki Fatma nine Kovid-19'u yendi mask
Kalp ve tansiyon hastası 95 yaşındaki Fatma nine Kovid-19'u yendi
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 15 Ekim 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 15 Ekim 2020
Mehmet Ali Erbil'le İlgili Herkesi Şoka Sokan Haber! İbrahim Tatlıses Yorum Yaptı, Hiç Beklenmiyordu... Sosyal Medya Çalkalandı mask
Mehmet Ali Erbil'le İlgili Herkesi Şoka Sokan Haber! İbrahim Tatlıses Yorum Yaptı, Hiç Beklenmiyordu... Sosyal Medya Çalkalandı
Ankara'da Koronavirüste Dengelerde Devasa Değişim! Fahrettin Koca Bir Bir Açıkladı, O Tabloyu Görenler Şaşırdı! İşte o ilçeler... mask
Ankara'da Koronavirüste Dengelerde Devasa Değişim! Fahrettin Koca Bir Bir Açıkladı, O Tabloyu Görenler Şaşırdı! İşte o ilçeler...
Ankara'da Koronavirüste Çarklar 360 Derece Tersine Döndü! Öyle Bir Tehlike Geldi ki... Koca Bekleniyor! mask
Ankara'da Koronavirüste Çarklar 360 Derece Tersine Döndü! Öyle Bir Tehlike Geldi ki... Koca Bekleniyor!

15 Eki 2020 - 16:29 AA - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
Bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Sahte içki kabusu sürüyor! Bugün 2 kişi daha öldü! mask
Sahte içki kabusu sürüyor! Bugün 2 kişi daha öldü!
Korona sürecinde "ağrıya mahkum olmayın" mask
Korona sürecinde "ağrıya mahkum olmayın"
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor... mask
Öfkeli damat dehşet saçtı! Kayınvalidesini feci şekilde öldürdü! Her yerde aranıyor...
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı mask
Eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı yeniden gözaltına alındı
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti! mask
Son Dakika! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti!
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var... mask
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var...
Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü mask
Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

GALERİ

Ankara'da Koronavirüste Son Dakika! Yeni Önlem Kararları Yürürlüğe Girdi... Bunları Yapmak Artık Kesinlikle Yasak! mask
Ankara'da Koronavirüste Son Dakika! Yeni Önlem Kararları Yürürlüğe Girdi... Bunları Yapmak Artık Kesinlikle Yasak!
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - Video Haber mask
Bingöl'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - Video Haber
15 Ekim Ankara Koronavirüs Tablosu - Ankara'da Vaka Sayısı Net Bir Şekilde Belli Oldu... mask
15 Ekim Ankara Koronavirüs Tablosu - Ankara'da Vaka Sayısı Net Bir Şekilde Belli Oldu...
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi... mask
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz'' mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''En kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz''
Melis Sezen Kimdir? Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Melis Sezen Nereli, Kaç Yaşında? İnstagram Adresi mask
Melis Sezen Kimdir? Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Melis Sezen Nereli, Kaç Yaşında? İnstagram Adresi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL