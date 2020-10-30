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30 Eki 2020 - 20:07- Spor

MKE Ankaragücü'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki siyasi partilerin grup başkan vekillerine ziyaret

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi&#39;nde grubu bulunan siyasi partilerin...
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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekillerine nezaket ziyaretinde bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatih Mert ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal'ı, AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse'yi, CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu'nu, MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan'ı ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker'i parti gruplarında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Mert, grup başkan vekillerine Ankaragücü'ne gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek "110 yıllık camiamızın Ankara için ne kadar önemli bir marka olduğunu kıymetli başkan vekilleriyle istişare ettik. Ankaragücümüzün hem Ankara, hem de Türkiye için çok önemli bir konumda olduğunu bir kez daha fikir birlikteliği ile dile getirdik. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları desteklerden ve bundan sonra da verecekleri desteklerinden ve ilgilerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaretlerin ardından Başkan Fatih Mert, grup başkan vekillerine arkasında isimlerinin yazılı olduğu Ankaragücü forması hediye etti.

30 Eki 2020 - 20:07 AA Ankara- Spor

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