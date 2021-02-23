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23 Şub 2021 - 23:57- Kültür - Sanat G: 23 Şub 2021 - 23:58

Tarihçi Şükür: “Osman Hamdi Bey, Türk resminde figürlü kompozisyonu başlatan ressamdır.”

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Tarihçi Rıdvan Şükür, Türk resminde Figürlü kompozisyonu başlatan oryantalist ressam Osman Hamdi Bey’in çok yönlü sanatçı olduğunu söyledi.
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Osman Hamdi Beyin ölüm yıldönümü nedeniyle Eskihisarda bulunan mezarını ve evini ziyaret eden tarihçi Rıdvan Şükür ünlü sanatçının eserlerinde Türk sanatının güzelliklerini ele aldığını ve geleneksel Türk mimarisini fon olarak resimlerinde bolca kullandığını ifade etti.

Şükür çok yönlü sanatçının fırçasından çıkan Peyzaj resimlerinin en iyi örneklerden birisinin Gebze- Gölcü önü tablosu olduğunu ifade etti. Her yıl burayı birkaç defa ziyaret ettiğini söyleyen Şükür Osman Hamdi Beyin çevreye anlam ve değer kattığını Ölüm yıldönümünde bu büyük sanatçıyı saygıyla andığını dile getirdi.

Türbe cami kapıları dışında birbiriyle ilişkisi olmayan objeleri resimlerinde uyum içinde kullanma özelliği ile dikkat çeken sanatçının Gebze Eskihisarda uzun yıllar yaşadığını söyleyen Şükür  evinin çevresinde oluşturduğu örnek bahçesinde İtalya başta olmak üzere Avrupadan getirttiği fidanlarla bahçeler kurduğunu bu bahçelerde Elma incir nar ve vişne bahçeleri oluşturarak üretim yapan Osman Hamdi beyin dönemine göre bu işi çok iyi bilen tarım uzmanı olduğunu belirtti.

Müze- i Hümayun müdürü olarak birçok kazı yaptıran Osman Hamdi Bey bazı kazıları kendisi yönetmiş ve ressam olmanın dışında arkeolog olarak bu kazılarla Dünyada adını duyurmuştu.

Sanâyi-i Nefîse Mektebinin 1882-1910 yılları arasında müdürlüğünü yapan Osman Hamdi 1884te eski eserlerin devlet malı olması ve yurt dışına götürülmemesi esasına dayanan yeni Âsâr-ı Atîka Nizamnâmesini çıkararak uygulamaya koymuştu.

24 Şubat 1910da 68 yaşında Kuruçeşmede yalısında vefat eden Osman Hamdi Bey bütün ileri gelenlerin ve devlet yetkililerinin katıldığı görkemli cenaze töreninden sonra vasiyeti doğrultusunda Çok sevdiği Eshihisardaki köşkünün arkasında ki koruluk içinde çam ağaları içine gömülmüştür. Mezarının baş ve ayakucuna dikilmiş adsız Selçuklu mezar taşı bulunmaktadır.

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23 Şub 2021 - 23:57 - Kültür - Sanat

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