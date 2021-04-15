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15 Nis 2021 - 10:46- Eğitim G: 15 Nis 2021 - 10:47

Türkiye'nin İlk Sertifikalı Eğitmeni

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Yogadayoga youtube kanalında yayınladığı videolarla binlerce izleyiciye ulaşan Türkiyenin ilk sertifikalı eğitmeni Zeynep Şensoy yoga yolculuğunu MAG okurları için anlattı.
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 Yüz yogası ile başladığı yolculuğunda Hatha yogası ve hamile yogasını de ekleyen Türkiyen’nin sertifikalı eğitmeni Zeynep Şensoy, yoga ile tanışma hikayesini ve çalışmalarını MAG okurlarına anlattı.  “İnsanlara ilham vermek, ışık olabilmek verdiğim eğitimler sayesinde insanların hem dış görünüşlerinde hem de ruhlarına ucundan da olsa dokunabilmek beni çok mutlu ediyor”

Türkiye’nin ilk sertifikalı eğitmeni olmaktan gurur duyuyorum”

 Herkesin sadece yüz yogası ile sınırlı kalmamasını belirten ünlü eğitmen, hamile yogasını öğrenirken bir kadın olarak kendi vücudunu tam anlamıyla tanımak ve kavramak için istediğini belirtti. Yoganın her insanda mental ve fiziksel olarak faydalarının değiştiğini belirten Şensoy, “Yogada her hareket bir meditasyon. Yoga, pilates, yüzme ya da koşudan çok farklı çünkü bir poza girince o pozun içinde o kadar çok noktaya dikkat etmek gerekiyor ki o pozların içindeyken kendi bedeninizden başka hiçbir şey ile ilgilenemez oluyorsunuz” diye konuştu. Yoga’nın doğru bir şekilde yapıldığında gerçekten bir mucize olduğuna inandığını belirten Şensoy, “ İnsanın kendini tanıması, ihtiyaçlarını kavrayabilmesi ve yönelmesi ile her yaşının hem yüz hem bedensel hemde ruhsal olarak mutlusu oluyor” dedi. 

 Dillere destan güzelliği ve başarılı kariyeri ile isminden sıkça söz ettiren Nurgül Yeşilçay’ın kapak yıldızı olduğu MAG Nisan,   dopdolu içeriği, 23 Nisan Çocuk Bayramı’na özel hazırlanan dosya konusu, röportajları ve yazarları ile www.magdergi.com.tr , Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, Issue, Türk Telekom’da online olarak okurlarıyla buluşuyor. Keyifli içeriğimizi ve gündeme dair gelişmeleri @magdergi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

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15 Nis 2021 - 10:46 - Eğitim

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