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24 Nis 2021 - 23:00- Siyaset G: 24 Nis 2021 - 23:01

İçişleri Bakanı Soylu'dan Biden'e Soykırım Cevabı: "ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur"

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İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki:"ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymetiharbiyesi yoktur"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymeti harbiyesi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
# 1915 olayları, ABD Başkanı Joe Biden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

24 Nis 2021 - 23:00 AA Ankara- Siyaset

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