24 Nis 2021 - 23:00- Siyaset

İçişleri Bakanı Soylu'dan Biden'e Soykırım Cevabı: "ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur"

İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki:"ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymetiharbiyesi yoktur"