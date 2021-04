Garena Free Fire, Türkiye'de de ilk sırada

Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor, 2021’in ilk aylarında en çok oynanan ¨free-to-play (ücretsiz) online oyunları açıkladı. Listenin önemli bir bölümünü mobil oyunlar oluştururken, Garena Free Fire son ayların en popüler free-to-play online oyunu oldu.

2021 yılında en çok oynanan free-to-play oyunlar şöyle sıralandı:

1. Garena Free Fire

2. PUBG Mobile

3. Call of Duty: Mobile

4. Valorant

5. Call of Duty: Warzone

6. LifeAfter

7. Arena of Valor

8. Lords Mobile

9. Mobile Legends

10. League of Legends