Garena Free Fire, Türkiye'de de ilk sırada

Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor, 2021’in ilk aylarında en çok oynanan ¨free-to-play (ücretsiz) online oyunları açıkladı. Listenin önemli bir bölümünü mobil oyunlar oluştururken, Garena Free Fire son ayların en popüler free-to-play online oyunu oldu.
2021 yılında en çok oynanan free-to-play oyunlar şöyle sıralandı:
1. Garena Free Fire
2. PUBG Mobile
3. Call of Duty: Mobile
4. Valorant
5. Call of Duty: Warzone
6. LifeAfter
7. Arena of Valor
8. Lords Mobile
9. Mobile Legends
10. League of Legends
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.