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29 Nis 2021 - 03:29- Gündem G: 29 Nis 2021 - 03:31

Garena Free Fire, Türkiye'de de ilk sırada

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2021 yılında en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı. Her geçen yıl aktif kullanıcı sayısını ve hasılatını artırmayı başaran Garena Free Fire, bu başarısını ülkemizde de sürdürdü.
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Uluslararası 85 oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası Oyunfor, 2021’in ilk aylarında en çok oynanan ¨free-to-play (ücretsiz) online oyunları açıkladı. Listenin önemli bir bölümünü mobil oyunlar oluştururken, Garena Free Fire son ayların en popüler free-to-play online oyunu oldu.

2021 yılında en çok oynanan free-to-play oyunlar şöyle sıralandı:

1. Garena Free Fire
2. PUBG Mobile
3. Call of Duty: Mobile
4. Valorant
5. Call of Duty: Warzone
6. LifeAfter
7. Arena of Valor
8. Lords Mobile
9. Mobile Legends
10. League of Legends
# oyunfor, garena free fire, lifeafter

29 Nis 2021 - 03:29 İstanbul- Gündem

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