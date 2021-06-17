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17 Haz 2021 - 09:31- Sağlık G: 17 Haz 2021 - 09:32

Telomere Yönelik Uygulamalarla Genç Kalmak

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Hücrelerimiz, bizi genç ve sağlıklı tutabilmek için bölünür, ölen hücrelerin aynısından yeni bir kopya üretir.

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Ancak bu süreçte kromozomların koruyucusu telomerler kısalır. Infinity Regenerative Clinic telomer tedavileri ile gençleşmek ve uzun yıllar genç kalabilmek mümkün.

Tıp günden güne gelişmeye devam ettikçe vücudumuzun her bir hücresinin ayrı bir sırrı ortaya çıkıyor. Hücrelerimizi yeniden keşfetmeye başladığımız teknoloji çağında, yüz yıllardır uzun ve sağlıklı bir yaşam için aranan cevaplar anlam kazanıyor. Araştırmalara göre, telomeraz enzimi arttırılarak yaşam kalitesi ve süresi uzatılabiliyor. 

Tüm yaşamsal organlarımız ve bağışıklık sistemimiz hücrelerden oluşuyor. Her hücremizde ise krozomları koruyan 92 adet telomer bulunuyor. Bu telomerler, aynı zamanda DNA’nın düzgün bölünerek yenilenmesini sağladığı için bağışıklık sisteminin performansını yakından etkiliyor. Infinity Regenerative Clinic Başhekimi Dr. Yıldıray Tanrıver, telomerlerin yaşam süresine etkisini şu şekilde açıklıyor, “Telomerler, tıpkı ayakkabı bağcıklarının ucundaki plastik parçalara benzerler.

Her hücrede 23 kromozom çifti olduğundan, her hücrenin 92 telomeri vardır. Bunlardan sadece bir tanesinin dahi kritik uzunluğa düşmesi ile tüm hücrenin kaderi belirlenir. Bu yüzden kısa telomerlerin onarılması gerekir. Zira hücrelerimiz sürekli yenilenir ve her yenilenmede telomerlerin boyu biraz daha kısalır. En sona gelinip telomerler tükendiğinde, yenilenme ve bunun sonucunda fizyolojik yaşamımız sona erer’’.

Telomerlerin uzunluğu stres, sigara, obezite, egzersiz eksikliği ve kötü beslenme gibi faktörlerin etkisi ile daha da kısalabilir. Saç, cilt ve bağışıklık sistemindeki hücreler vücudun diğer bölgelerindeki hücrelere göre daha hızlı yenilendiklerinden telomerleri daha hızlı kısalma eğilimi gösterebilir. Bu yüzden de yaşlılık belirtileri dış görünümde daha hızlı ve belirgin hale gelebilir.

Yapılan araştırmalarda laboratuvar ortamında yaşlı deri hücresinin telomerlerinin uzatılması yoluyla genç bir hücre tipine dönüşerek tıpkı genç bir hücre gibi performans sergilediği ortaya konuluyor. Infinity Regenerative Clinic Başhekimi Dr. Yıldıray Tanrıver, “Günümüzde telomer tedavisi ile telomeraz enziminin üretimi artırılır ve yaşlandıkça kısalan telomer boyu korunarak hücre yaşlanması önlenir. Böylece yaşam kalitesi ve süreniz uzatılabilir. Infinity Regenerative Clinic ile gençleşme ve uzun yaşam bakımından; ‘telomer tamlığı, telomer sağlığı, telomer boyu, telomeraz enzimi’ hepimiz için çok önemli ve adeta belleğimize kaydedeceğimiz kavramlardır’’ dedi.

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17 Haz 2021 - 09:31 - Sağlık

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