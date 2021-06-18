ATO’nun “Coğrafi İşaretli Ürünler” Kitabı Tanıtıldı

Coğrafi İşaretli Ürünlere ait kavramlar, ürün tescil aşamaları, denetimi, markalaşma, kooperatifleşme, coğrafi işaretli ürünlerin ticarileşmesi gibi çok sayıda başlıkla konunun tüm detaylarıyla ele alındığı “Coğrafi İşaretli Ürünler” kitabını tanıtmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Coğrafi İşaretli ürünlerin Türkiye ekonomisi açısından önemine değinen Baran, “2 bine yakın tescil alması gereken ürünümüz var ve bu ürünlerin değeri 20 milyar dolar civarında” dedi.

Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ile çok sayıda katılımcı yer aldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye’nin coğrafi işaretler konusunda bugüne kadar en geniş kapsamlı bilgilendirmesini sağlayan “Coğrafi İşaretli Ürünler Kitabı” için, “ Eser niteliği taşıyan ve üreticiden tüketiciye her kesimin başvurup istediği bilgiye direkt ulaşmasını sağlayan bir kitap oldu” dedi.

Göreve geldiklerinden bu yana coğrafi işaretli ürünlerin ülke ekonomisine sağlayacağı katma değer konusu üzerine önemle eğildiklerini anlatan Baran, “Coğrafi işaret, ülkelere değer katan bir olgu. Coğrafi İşaret tescili, üreticiyi ve tüketiciyi korurken, ürünün kalitesini de artırıyor.

Ürünlerin standartlaşmasını mümkün kılarak, pazardaki bilgi kirliliğinin önüne geçiyor. Üreticinin kıymet görmesini sağlayarak kırsal nüfusu yerinde tutan coğrafi işaretli ürünler, tarımsal üretim çeşitliliğine ve özgün ürünlerin üretilmesine teşvik ediyor” dedi. Baran, coğrafi işaret alan ürünlerin pazarda değerinin de arttığını kaydetti.

Dünyada 200 milyar dolarlık, sayıları 10 bini bulan coğrafi işaret tescilli ürün olduğunu bildiren Baran, “Avrupa Birliği’nde bulunan 3.732 adet coğrafi işaret tescilli üründen de 77 milyon euroluk gelir elde ediliyor ve bu gelirin yüzde 50’si Fransa ve İtalya’ya ait” dedi.

Türkiye’de coğrafi işaret tescili almış ürün sayısının 776 olduğunu kaydeden Baran, “Bunların ülkemize katma değeri bir buçuk milyar euro. 715 tane daha tescil almak için bekleyen ürünümüz var. Marka Patent Kurumu’ndan edindiğimiz bilgiye göre, 2 bine yakın tescil alması gereken ürünümüz var ve bu ürünlerin değeri 20 milyar dolar civarında” diye konuştu.

Coğrafi İşaretli Ürünler Kitabı’nı isteyen herkesin yararlanması için ATO’nun web sayfasına koyduklarını belirten Baran, “Eser niteliği taşıyan ve üreticiden tüketiciye her kesimin başvurup istediği bilgiye direkt ulaşmasını sağlayan bir kitap oldu. Coğrafi İşaret ile ilgili a’dan z’ye her türlü bilgi bu kitapta var ” dedi.

“17 ÜRÜN ANKARA İÇİN ÇOK AZ”–

Ankara Valisi Vasip Şahin, coğrafi işaret tescillerinin sadece ekonominin konusunu olmadığını belirterek “Coğrafi işaret son dönemin gelişen ve öne çıkan bir olgusu. Türkiye mevcut potansiyeli itibari ile en az 2.500 civarında tescillenebilecek ürüne sahip. Bunu mümkün olan en kısa zamanda dünyaya tanıtıp kabul ettirmekte bizim görevimiz olmalı. 17 tane coğrafi işaretli ürün Ankara için çok az bir sayı. Bugün kitabımızın lansmanı ile beraber tekeri döndürecek ilk hareketi yapmış olduk devamının da geleceğini umuyoruz” diye konuştu.

-YENİ ZİRVE 2022’DE-

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, 2017 ve 2019 yıllarında gerçekleştirdikleri Coğrafi İşaretli ürünler Zirvesi’nin ardından konuyla ilgili çalışmalarını “Coğrafi İşaretli Ürünler” kitabı ile sürdürdüklerini kaydetti. Üçüncü zirveyi 2022 yılında yapmayı planladıklarını da bildiren Karakuş, ülke kalkınması açısından önem taşıyan coğrafi işaretli ürünler konusunda rekabet ortamının da arttığını dile getirdi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde bulunan endemik ürün sayısından daha fazla ürün potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Karakuş, Coğrafi İşaretli ürünlerin gastronomi turizminde büyük etkisi olduğunu söyledi. Karakuş, “Tarihi kültürel dokuları görmek, bilgi becerilerini arttırmak ve yöresel lezzetleri denemek isteyen turistlerin öncelikli olarak tercih edeceği ülke olabiliriz” dedi.

“Coğrafi işaret, size ait bir şeye sahip çıkmanızdır” diyen Ankara Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Necdet Ünüvar, bütün vatandaşların bu değerlere sahip çıkmayı görev edinmesi gerektiğini söyledi. Coğrafi işaretin sadeceticaretin veya ekonominin konusu olmadığını kaydeden Ünüvar “Değerlere sahip çıkmak şehrimizin marka değerini yükseltmemizi sağlayan bir unsur” diye konuştu.

“ÜRÜNLER KÜLTÜR DEVAMLILIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ”-

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının çok önemli bir kaynak niteliği taşıdığını söyledi. Taşkınsu, “Ülkemizin her şehrinde ayrı ayrı coğrafi işaret potansiyeli bulunuyor.

Ürünlerin her biri kültür devamlılığı açısından çok mühim aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlamakta. Bizim 700’ün üzerinde ürünümüz Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edildi ancak Avrupa Birliği’nde tescil olan sadece 7 ürünümüz var. Bunların çok hızlı şekilde tescilinin sağlanması ve uluslararası pazara açılması gerekiyor. Bu anlamda Coğrafi İşaretli Ürünler Kitabı’nı çok faydalı buluyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, ATO 30 No’lu Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi’nin Ankara taşından yapmış olduğu plaketler konuşmacılara taktim edildi.

Etkinliğe, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İlik ve Süleyman Ekinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ahmet Mekin Tüzün katıldı.