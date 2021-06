Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği İlk Görevine Çıktı

Kahramankazan Belediyesi’nin doğal afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşmak için tamamı gönüllü 30 personelinden oluşan Arama Kurtarma Birliği ilk görevine çıktı. Ekip üyeleri Ayaş’ta geçtiğimiz günlerde traktörünün çaya uçması sonucu kaybolan vatandaşı bulmak için 2 gün boyunca yoğun çaba harcadı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla kurulan ve aylarca süren teorik ve pratik eğitimlerin ardından hazır hale gelen Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, ilk görevine çıktı. Arama Kurtarma Birliği’nin ilk görev yeri ise Ayaş oldu.

Ekip üyeleri burada geçtiğimiz günlerde traktörüyle çaya uçmasının ardından kaybolan vatandaşı bulmak için gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdi. AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetine jandarma arama kurtarma ekipleri de katıldı.

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği söz konusu bölgede iki gün boyunca kayıp vatandaşı aradı. Ekip üyeleri kayıp vatandaşı bulmak için yoğun çaba harcadı. Ancak çalışmalar sonucunda kayıp vatandaşın izine ulaşılamadı. Arama faaliyetlerinin bölgede koordineli şekilde devam edeceği ifade edildi.

Göreve hazırız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, birliklerinin Türkiye’nin her köşesinde yaşanabilecek olası afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda görev alabilecek kapasitede olduğunu belirterek, gerçekleştirdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı arama kurtarma birliğine teşekkür etti. Birliğin tüm üyelerinin gönüllü belediye personellerinden oluştuğunu söyleyen Oğuz, “Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz, ancak ihtiyaç duyulması halinde Arama Kurtarma Birliğimiz yalnızca ilçemizin değil, yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun yaşanabilecek olası deprem, sel, kasırga gibi doğal afetler ve kazalara müdahale edebilecek donanımda. AFAD’ın koordinesinde göreve her zaman hazırız. Birliğimiz ihtiyaç duyulduğunda an zora düşmüşlerin, yardım bekleyenlerin imdadına koşacak” diye konuştu.