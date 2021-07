Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, ATO Başkanı Baran’ı Ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yanında olduğunu, ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik her türlü çalışmada yer aldığını ve almayı da sürdüreceğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC’yi ziyaret edecek. Kıbrıs Türk davasına sonuna kadar sahip çıktığını bu sene daha anlamlı bir şekilde gösterecek” dedi.

Baran ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC’nin Türkiye için öneminin çok büyük olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte KKTC’nin yanında yer aldığını söyledi.

Kıbrıs’ın ekonomik ve sosyal gelişimi için her türlü çalışmayı Oda olarak da desteklediklerini kaydeden Baran, “KKTC’nin her zaman yanındayız. Ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik her türlü çalışmada yer aldık ve almayı da sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle KKTC’yi ziyaret edecek. Kıbrıs Türk davasına sonuna kadar sahip çıktığını bu sene daha anlamlı bir şekilde gösterecek” diye konuştu.

KTSO Başkanı Kamacıoğlu da konuşmasında, yeni yönetim olarak heyecanla göreve başladıklarını belirterek, “Hedefimiz KKTC olarak ihracatımızı artırmak” dedi.Üretmenin, dolayısıyla sanayinin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Kamacıoğlu, “Sanayiye verdiğimiz önemin göstergesi olarak Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde belediyemizle birlikte temizlik çalışmalarına başladık. Sanayi olmadan, ekonomi olmadan, siyaset ve siyasi faaliyet yeterli olmayacaktır. Hedefimiz ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olmasıdır. Bunun da ilk adımı ihracatı artırmaktır” diye konuştu.

Kamacıoğlu, Ankara Ticaret Odası’nın bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini de ifade etti. Kamacıoğlu’nun ziyaretinde, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay da yer aldı.