20 Tem 2021 - 13:03- Dünya G: 20 Tem 2021 - 13:04

KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Bir Araya Geldi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Bir Araya Geldi mask
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı’na gelişinde Cumhurbaşkanı Tatar karşıladı.
Erdoğan ve Tatar askeri birliği selamladiktan sonra görüşmeye geçti. Görüşmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan da katıldı.
# Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan

20 Tem 2021 - 13:03 - Dünya

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