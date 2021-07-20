KKTC’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı’na gelişinde Cumhurbaşkanı Tatar karşıladı.
Erdoğan ve Tatar askeri birliği selamladiktan sonra görüşmeye geçti. Görüşmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Celal Adan da katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı’na gelişinde Cumhurbaşkanı Tatar karşıladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.