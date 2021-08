Ankara Çankaya Zabıtasından Esnafa Destek Ziyareti

Pandemi koşulları nedeniyle zorluk yaşayan bölge esnafına destek olmayı sürdüren Çankaya Belediyesi, yeni oluşturduğu zabıta ekipleriyle ilçe esnafını ziyaret ederek, sorunlarını ve isteklerini dinliyor.

"SİZLERİ DİNLEMEYE GELDİK"

Çankaya Belediyesi Zabıtası Denetim Amirliği ekipleri, Çankaya'da esnafı tek tek ziyaret ederken, bu kez denetim için değil esnafın sorunlarını, istek ve şikayetlerini değerlendirmek ve hızlıca çözüm üretmek için dolaşıyor. İlk ziyaretlerini Kızılay bölgesinde gerçekleştiren ekipler, bölge esnafından tam not aldı. "Sizleri denetlemeye değil, dinlemeye geldik" sözleriyle kapı kapı dolaşan ekipler, her konuda esnafın isteklerini kayda geçerek, Büyükşehir Belediyesiyle koordine olarak sorunlara yerinde ve hızla çözüm üretiyor.

"ÇANKAYA'DA KİMSE YALNIZ DEĞİLDİR"

Uygulama hakkında bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya Belediyesi olarak Zabıta Denetim Amirliği bünyesinde başlattığımız yeni uygulama ile çözüme odaklı belediyecilik anlayışımızı her alanda yaygınlaştırıyoruz. Çankaya Zabıtamız bu zor dönemde sadece denetim için değil, esnafın derdini dinleyen, sorunlarını çözen bir anlayışla ziyaretlerini gerçekleştiriyor" dedi. Kapanma döneminde esnafın yaşadığı zorlukları, karşılaştığı sorunları her dönem takip ettiklerini söyleyen Taşdelen şöyle devam etti: "Pandemi döneminde yardım ve hijyen paketlerimizle esnafımızın yanında olduk. Kapanmanın sona ermesinden sonra da her alanda desteğimizi sürdürdük, yeni projelerimizi hayata geçirdik. Yaz döneminde de esnafımızın yanındayız. Ülkenin yaşadığı ekonomik açmaz, küçük esnafa daha ağır yansıyor. Biz bu durumda esnaftan yana olmak zorundayız. Esnaf kazanacak ki üretim yapsın, istihdam yaratıp maaş ödesin, vergisini ödeyebilsin. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir. Biz, Çankaya Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz"