17 Ağu 2021 - 09:46- Sağlık G: 17 Ağu 2021 - 09:47

SMA Taşıyıcısı Olup Olmadığınızı Biliyor Musunuz? SMA Taşıyıcılığı Nasıl Anlaşilir? SMA Testi Kime Yapılmalı?

ABONE OL Google News Sayfamız

Genetik bir hastalık olan SMA (Spinal Musküler Atrofi) dünyada ve ülkemizde sık görülüyor.  
SMA Taşıyıcısı Olup Olmadığınızı Biliyor Musunuz? SMA Taşıyıcılığı Nasıl Anlaşilir? SMA Testi Kime Yapılmalı? mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Dünya Sağlık Örgütü verilerinde her 30 kişiden 1’inin taşıyıcı, her 10 bin kişiden 1’inin de SMA hastası olduğu belirtiliyor.  SMA’nın oluşabilmesi için her iki genin de mutasyon olması gerekiyor. Ebeveynlerin her ikisinin de bu mutasyon genini taşıması, doğacak çocuğun SMA hastası olma riskini % 25’e çıkarıyor. SMA, taşıyıcılarda hiçbir belirti ve risk oluşturmazken; hastalarda kasları kontrol eden sinirlerdeki zayıflamaya bağlı olarak zamanla ilerleyen kas güçsüzlükleri ortaya çıkabiliyor. Kişinin SMA taşıyıcısı olup olmadığını öğrenmek için pratik bir kan testi yaptırması yeterli olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’nden Prof. Dr. Mustafa Özen, SMA hastalığının önlenmesi konusunda önemli bilgiler paylaştı.

SMA, ağır derecede güçsüzlük ve solunum problemlerine neden olabiliyor

SMA (Spinal Musküler Atrofi) kalıtsal olarak görülen genetik bir hastalıktır. Kasları kontrol eden sinirlerdeki zayıflamaya bağlı olarak zamanla ilerleyen kas güçsüzlüğü ile kendisini belli etmektedir. Hastalığın tipine göre ağırlığı değişmektedir. Hastalığın en ağır formu Tip 0’dır. Bu durumdaki hastalar doğumdan itibaren ağır derecede güçsüzlük ve ciddi solunum problemleri ile karşılaşmaktadır. En sık görülen Tip 1 SMA da ise belirtiler ilk 6 ayda ortaya çıkmaya başlamaktadır. Tip 0 kadar ağır olmasa da bu tipte de kas güçsüzlüğü, beslenme güçlüğü ve solunum problemleri görülebilmektedir.  Tip 2 formunda ise belirtiler 6 ile 18. aylarda ortaya çıkmaktadır. Bu hastalar genellikle bağımsız olarak oturabilirler ama destek olmadan yürümezler. Tip 3 SMA ise 18 aylıktan erişkin yaşlara kadar görülmektedir. Bu hastalar kendi başlarına yürüme yeteneklerini kazanabilmektedir. Ancak bu hastalar ilerleyen yaşlarda merdiven çıkamayabilir ve kas kullanımlarına bağlı yetilerini kaybedebilmektedir.

Mutasyonu taşıyan anne babanın çocukları risk altında

SMA çekinik kalıtımla taşınmaktadır. Yani hastalığın oluşabilmesi için her iki genin de mutasyon olması gerekmektedir. Ebeveynlerin her ikisinin de mutasyon taşıması SMA hastası çocuk sahibi olma riskini %25’e, genetik olarak taşıyıcı çocuk sahip olma riskini de %50’ye çıkarmaktadır. 

Taşıyıcı olup olmadığınızı kan testi ile öğrenebilirsiniz

SMA ülkemizde sık görülen bir hastalık olduğu için ebeveynlerin taşıyıcılık testi yaptırmaları çok önemlidir. Hastalığın sebebi mutasyonların %95 den fazlasının SMN1 genindeki bir eksiklikten kaynaklandığı bilinmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının bu hastalık riskiyle doğmasını önlemek için bu mutasyonu taşıyıp taşımadıklarını basit bir kan testi ile öğrenmeleri mümkün olabilmektedir. %95’ den fazla görülen mutasyonlar incelendikten sonra sonuçlar genetik danışmanlık eşliğinde paylaşılmaktadır. Gereken durumlarda ilave testlerle nadir görülen diğer mutasyonlar da incelenebilmektedir. 

# SMA ne zaman anlaşılır?, SMA hastalığı anne karnında hangi testle anlaşılır?, SMA hastalığı anne karnında anlaşılır mi?, SMA nedir genetik midir?, SMA kimden geçer?, SMA önceden tespit edilir mi?

17 Ağu 2021 - 09:46 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çocuklar Yaz Aylarında Ne Kadar Su İçmeli? Çocuğumun Su Tüketimini Nasıl Artırabilirim? mask
Çocuklar Yaz Aylarında Ne Kadar Su İçmeli? Çocuğumun Su Tüketimini Nasıl Artırabilirim?
Koronavirüs ile Mücadelede Aşılama Tüm Hız Devam Ediyor! İşte Etkili Olan Aşı! mask
Koronavirüs ile Mücadelede Aşılama Tüm Hız Devam Ediyor! İşte Etkili Olan Aşı!
BionTech mi Sinovac mı? Hangi Aşı Daha Etkili? BionTech Gen Tedavisi mi? mask
BionTech mi Sinovac mı? Hangi Aşı Daha Etkili? BionTech Gen Tedavisi mi?
Prof. Dr. İlhan: “Çocukların aşılanması önemli” mask
Prof. Dr. İlhan: “Çocukların aşılanması önemli”
Bakan Koca Hakkari’yi Örnek Gösterdi! Hakkari Aşılamada Kaçıncı Sıraya Yükseldi? mask
Bakan Koca Hakkari’yi Örnek Gösterdi! Hakkari Aşılamada Kaçıncı Sıraya Yükseldi?
Dikkat! Aşırı Sıcak ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor… mask
Dikkat! Aşırı Sıcak ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor…
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status